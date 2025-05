충북 청주청원경찰서 전경. 뉴스1

충북 청주청원경찰서는 전날 오후 10시 31분쯤 청주시 청원구 내덕동 자신의 집에서 함께 술을 마시던 B 씨(50대)와 C 씨(40대)에게 흉기를 휘두른 A 씨(40대)를 붙잡아 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했다고 4일 밝혔다.A 씨는 말다툼을 하던 B 씨가 주먹을 휘두르자 격분해 이 같은 일을 벌였고, C 씨가 119에 신고하자 C 씨도 공격한 것으로 조사됐다.A 씨는 경찰 조사에서 “항렬이 아래인 B 씨와 호칭 문제로 말싸움을 벌이다 일이 벌어졌다”라고 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 이들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

(청주=뉴스1)