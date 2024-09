ⓒ News1 DB

20일 경찰 등에 따르면 인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 아동을 학대한 혐의로 20대 아이 친모 A 씨와 30대 친부 B 씨를 입건해 조사 중이다.A 씨와 B 씨는 지난 15일 낮 12시 26분 “아이가 호흡이 없다”며 119에 신고했다.A 씨 등은 “자고 일어나 보니 아이가 숨을 쉬지 않았다”는 취지로 경찰에 진술했다.경찰은 C 군이 A 씨 등의 학대로 인해 사망했다는 가능성이 있다고 판단했다. 경찰은 C 군에 대한 부검을 국립과학수사연구원에 의뢰했으며 최종 결과를 기다리고 있다.앞서 A 씨 등은 C 군을 바닥에 떨어뜨려 곧바로 병원에 데려가지 않고 방치한 혐의로 경찰 수사를 받고 있던 중이었다. C 군은 머리뼈가 부러졌다는 진단을 받고 입원치료를 받았으며, 신고는 담당 의사가 했다.(인천=뉴스1)