제주지방법원 제201호 법정. 뉴스1



제주지방법원 제2형사부(재판장 홍은표 부장판사)는 22일 특수강도 등 혐의로 기소된 A 씨와 B 씨(20대), C 씨 등 20대 3명에 대한 결심공판을 진행했다.검찰은 이날 주범 A 씨에 대해 징역 6년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 또 공범 B 씨에겐 징역 1년, C 씨에겐 징역 5년을 각각 구형했다.검찰의 공소사실을 보면 이들은 지난 3월 27일께 제주 서귀포시 소재 유흥주점에 근무하면서 술값 지급을 거절한 중국인 관광객 D 씨를 방 안에 3시간 30분가량 감금하고 체크카드와 휴대전화를 빼앗아 사용한 혐의를 받는다.당시 해당 유흥주점에서 술을 마신 D 씨는 술값으로 200만 원이 나오자 “너무 비싸다”며 결제를 거절했다.그러자 D 씨가 있던 방으로 술과 음식을 나르던 C 씨가 A 씨를 불렀고, A 씨는 D 씨에게 ‘술값을 주지 않으면 폭력을 쓰겠다’며 방안에 감금하고 B·C 씨에게 감시하라고 지시했다.경찰 조사 결과, A 씨는 과거 사기, 폭행, 음주 운전 등 다수의 범죄 전력이 있는 것으로 드러났다. C 씨도 집행유예 기간 중 이번 범행을 저질렀다.이 사건 피고인들은 공소사실을 모두 인정했다.A 씨는 “업주로부터 ‘어떻게든 돈을 받아내라. 만약에 받지 못하면 네가 낼 줄 알아라’는 말을 듣고 B·C 씨에게 범행을 지시한 것”이라며 “두 번 다시 범죄를 저지르지 않겠다”고도 말했다.B·C 씨도 “죄송하다”며 “범죄를 저지르지 않고 잘 살아가겠다”며 밝혔다.피해자 D 씨는 현재 중국으로 돌아간 상태로서 피고인들과의 합의는 이뤄지지 않았다.재판부는 오는 9월 5일 이들에 대한 선고공판을 진행한다.(제주=뉴스1)