가족과 추석 연휴를 보내던 남성이 아내와 딸이 말다툼을 벌이던 도중 자해를 해 중상을 입는 사건이 벌어졌다.인천 남동경찰서는 “지난 11일 오후 6시경 인천시 남동구 한 주택에서 40대 남성 C 씨가 흉기로 자해했다는 신고가 접수됐다”고 12일 밝혔다.C 씨는 자신의 아내와 딸이 가족끼리 모인 자리에서 말다툼을 이어가자 홧김에 자해한 것으로 드러났다.경찰은 “C 씨가 중상을 입은 것은 맞지만 생명에는 지장이 없는 상태”라면서 “다른 부상자도 발생하지 않았다”고 전했다.한편, 배 부위를 다친 C 씨는 인근 병원에서 치료받고 있으며 경찰은 C 씨가 치료를 마치는 대로 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.최재호 동아닷컴 기자 cjh1225@donga.com