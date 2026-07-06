박지성 “축구인으로 죄송…새 축구협회, 모든 스포츠의 선두 주자 되길”

박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원이 ‘K-축구혁신위원회’ 공동위원장을 맡아 위기에 빠진 한국 축구의 개혁 작업에 나선다. 박 위원은 축구인을 대표해 사과하면서 대한축구협회가 국내 스포츠의 새로운 방향을 제시해야 한다고 강조했다.
박 위원은 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 혁신위 출범식에서 “축구인의 한 명으로 죄송하면서도 감사하게 생각한다. 단일 종목인 축구에 이처럼 많은 관심과 사랑을 보내주신다는 것을 축구인들도 알고 분발하고 잘해야 했다”고 말했다.
이어 “축구는 국내에서 인기 있는 스포츠 중 하나다. 많은 관심과 사랑을 받으며 최선을 다해 좋은 성적을 냈을 때도 있고 아닐 때도 있었다. 그러나 지금까지 해왔던 대로 하면 안 된다는 벽에 부딪혔다”며 “이번을 계기로 대한축구협회가 국내 모든 스포츠가 나갈 방향의 선두 주자가 돼 좋은 영향을 미칠 수 있길 바란다. 그 첫걸음에 힘을 보태는 것에 감사하다”고 밝혔다.
박 위원은 혁신안의 실행 가능성도 강조했다. 그는 “오늘 수많은 취재진을 보며 얼마나 많은 관심이 있는지 알게 됐다. 이번에 논의한 사안들이 실천에 옮겨지는 것이 중요하다”면서 “축구 선수 출신으로 책임감을 갖고 참가했다. 전문가들과 함께 의논하면서 행정적으로 실현할 수 있는 부분에 대해서도 고민하겠다. 많은 분이 관심을 갖고 지켜보는 만큼 최선을 다해 좋은 안을 만들도록 하겠다”고 말했다.
혁신위 공동위원장은 박 위원과 유승민 대한체육회장이 맡는다. 당초 공동위원장을 맡을 예정이었던 최휘영 문화체육관광부 장관은 “저는 지금 이 순간부터 K-축구혁신위원회 공동위원장직을 물러나고 한 사람의 위원으로서 이 혁신위원회에 참여하고자 한다”며 일반 위원으로 물러났다.
혁신위에는 이영표·박주호 해설위원과 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 교수 등이 참여한다. 축구 거버넌스 개편과 유소년 육성, 첨단 기술 도입 등을 논의하며 대한축구협회 차기 집행부 출범 전까지 활동할 예정이다.
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