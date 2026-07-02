정점식 “의원 징계 신중해야” 장동혁의 ‘징계 정치’에 우려

국민의힘 중앙윤리위원회가 다음 주 친한(친한동훈)계 의원 등에 대한 징계 절차 착수 여부를 논의할 예정인 가운데, 정점식 원내대표가 “의원들에 대한 징계 절차는 신중하게 진행돼야 한다”고 밝혔다. 장동혁 대표가 재가동을 예고한 ‘징계 정치’에 대해 당 지도부와 중진그룹에서도 공개 우려를 표명했다.
정 원내대표는 1일 국회에서 기자들과 만나 관련 질문을 받고 “예고만 됐을 뿐 실제 징계가 어떻게 진행될지 결정된 바가 없어 말하기 어렵다”면서도 이같이 밝혔다. 중앙윤리위원회가 6일 회의를 열어 6·3 지방선거 국면에서 징계요구안이 접수된 수십 명에 대한 징계안을 논의할 것으로 알려지자 원내사령탑이 직접 신중론을 제기하며 우려를 표하고 나선 것. 중앙윤리위는 무소속 한동훈 의원을 지원한 친한계 의원들에 대한 징계 절차 착수 여부를 우선 논의할 것으로 알려졌다.
이와 관련해 당권파로 분류되는 김재원 최고위원은 이날 YTN 라디오에서 “지방선거 전 당의 내분과 분란에는 징계 국면이 일정 부분 영향을 미쳤다”며 “(징계가) 불러올 당내 분란도 있을 수 있으니 종합적으로 검토해서 결정하면 좋지 않을까”라고 했다. 5선 중진 김기현 의원도 페이스북에 “우리 당은 지방선거에서 크게 패했고, 책임이 결코 가볍지 않다”며 “원심력을 작동시킬 것이 아니라 구심력을 강화시켜야 한다”고 썼다.
6선 조경태 의원은 통화에서 “당 대표가 본인과 생각이 다르다는 이유로 징계의 칼을 휘두른다면 당을 해체하자는 것과 다름없다”고 했다. 초선 김재섭 의원은 CBS 라디오에서 “당 대표의 사냥개 노릇 하는 방식의 윤리위는 의미가 없다. (그런) 윤리위야말로 윤리위의 대상이 돼야 한다”고 비판했다.
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