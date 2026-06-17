정청래 “1인1표제로 당내 계파 소멸…악의적 갈라치기 말라”

더불어민주당 정청래 대표가 17일 “민주당 모두는 친명(친이재명)”이라며 당내 계파 갈등 논란 수습에 나섰다. 반면 친명계 강득구 최고위원은 정 대표의 면전에서 “당원은 영원하지만 당권은 유한하다”며 직격했다.
정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 전날 중앙위원회를 통과한 당헌 개정안을 언급하며 “1인 1표제가 시행됨으로써 이제 민주당은 당원이 주인인 당원 주권 정당의 면모를 갖추게 됐다”고 말했다. 이어 “1인 1표제가 시행되면 당내 계파가 소멸될 것”이라며 “국회의원들은 계파 보스의 눈치를 보지 않고 의정 활동에 전념하고, 당원들의 평가에 의해 자신의 정치적 진로를 결정하게 된다”고 강조했다.
정 대표는 “아직도 일부 언론에서는 친청(친정청래)파가 어떻고 친석(친김민석)파가 어떻고, 저도 알 수 없는 악의적 갈라치기에 골몰하고 있다”며 “무슨 계파, 무슨 계파로 명명되는 것을 반대하고 싫어하지만 저는 굳이 구분한다면 당원파이고 개혁파”라고 말했다.
또 “민주당 모두는 이재명 정부의 성공을 바라는 친명이다. 그런 의미에서 이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 바라는 민주당원과 지지자는 모두 당원 주권, 당원파이고 개혁파”라며 “이재명 정부의 성공을 위해 이재명 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 앞으로 나아가자”고 덧붙였다.
반면 강 최고위원은 “대통령이 달리는 동안 우리는 혹여 브레이크를 밟고 있지는 않았나”라며 “어제 한 말이 다르고 오늘 하는 말이 다르다. 하나가 되자고 하면서 분열의 목소리를 낸다. 엔진이 두 개인 자동차는 세상에 존재하지 않는다. 지금 민주당에 필요한 것은 하나의 엔진”이라고 강조했다.
그는 6·3 지방선거 평가 문제를 거론하며 “선거에 책임 있는 사람들이 스스로 평가하는 방식으로는 국민과 당원의 신뢰를 얻기 어렵다”며 “축구 경기에서 패배한 감독과 코치진이 경기 평가서를 직접 작성한다면 누가 그 결과를 신뢰하겠나”라고 했다. 또 “이번 지방선거 과정에서 국민들께서는 분명한 경고를 보내주셨다”며 “우리가 해야 할 일은 결과를 미화하는 것이 아니라 왜 그런 민심이 나타났는지 냉정하게 객관적으로 확인하는 것”이라고 강조했다.
강 최고위원은 발언 말미에 “어떤 현란한 수사를 쓰고 어떤 명분을 내세우더라도 당원은 안다”며 “결국 마지막은 당원의 선택이고 당원의 판단이고 당원의 입장”이라고 덧붙였다. 그러면서 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 말했던 정 대표의 발언을 겨냥해 “당원은 영원하지만 당권은 유한하다”고 직격했다.
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