李, 트럼프에 “마이 와이프” 김혜경 여사 소개…만찬선 옆자리 앉아

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 17일 09시 51분

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 음악회에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다. 2026.6.17/뉴스1
이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 음악회에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다. 2026.6.17/뉴스1
이재명 대통령이 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 옆자리에 앉아 대화를 나눴다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 김혜경 여사를 소개하기도 했다.

청와대는 이날 “이 대통령은 콘서트와 공식 만찬을 통해 각국 정상 내외 및 국제기구 대표들과 교류하며 에비앙 G7 정상회의의 주요 의제와 관련된 의견을 교환했다”며 “특히 트럼프 대통령과는 만찬 시 바로 옆자리에 앉아 우호와 친목을 도모하고 긴밀히 상호 관심사를 논의했다”고 밝혔다. 다만 구체적인 대화 내용은 공개되지 않았다.

이재명 대통령이 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙 G7 정상회의장에서 각국 정상들과 기념촬영에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 인사하고 있다. 2026.06.16. 뉴시스
이재명 대통령이 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙 G7 정상회의장에서 각국 정상들과 기념촬영에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 인사하고 있다. 2026.06.16. 뉴시스

만찬 전 이 대통령 부부는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 주최한 음악회에 참석했다. 음악회가 끝난 후 진행된 기념 촬영 과정에서 이 대통령은 트럼프 대통령에게 다가가 김 여사를 “마이 와이프(내 아내)”라고 소개하는 모습이 포착되기도 했다.

이 대통령은 음악회와 만찬에 앞서 G7 정상회의 단체 촬영에서 트럼프 대통령과 만나 약 30초간 짧은 환담을 나눴다. 이 대통령이 “중동전쟁을 해결한 것처럼 북한문제의 평화적 해결을 주도해 달라”고 요청하자 트럼프 대통령이 “북한문제의 해결을 위해 노력하겠다”는 의사를 밝혔다고 청와대 강유정 수석대변인이 전했다.

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조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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