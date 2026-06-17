李 “伊총리, 한국인 관광가이드 부족 해결책 찾기로”

주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 유럽 순방 중인 이재명 대통령이 조르자 멜로니 이탈리아 총리와의 정상회담에서 이탈리아의 한국인 관광 가이드 부족 문제를 논의했다고 밝혔다.
이 대통령은 17일 엑스(X·옛 트위터)에 “이번 순방을 통해 이탈리아에서 활동하는 한국인 관광 가이드분들과 우리 국민께 반가운 소식을 한 가지 전할 수 있게 됐다”고 알렸다.
이 대통령은 “연간 100만 명에 달하는 우리 국민이 이탈리아를 방문할 정도로 양국의 인적 교류가 점차 활발해지고 있다”며 “하지만 정작 한국어로 관광 안내를 할 수 있는 공식 가이드는 턱없이 부족한 상황”이라고 언급했다.
이어 “오랫동안 가이드 자격시험이 중단되었던 데다, 최근 재개된 시험이 이탈리아인들조차 치르기 어려울 정도로 난이도가 높았기 때문”이라며 “이로 인해 생업을 이어가는 우리 동포들이 큰 어려움에 처했고, 우리 국민도 이탈리아의 역사와 문화를 충분히 즐기지 못하는 불편함을 겪어야 했다”고 전했다.
그러면서 “정상회담 때 이 문제에 대해 말하려 했는데, 오히려 멜로니 총리가 먼저 관련 사항을 잘 알고 있으며 함께 해결책을 모색하겠다는 뜻을 밝혀줬다”며 “각별한 관심과 배려를 보여준 멜로니 총리와 이탈리아 정부에 진심으로 감사드린다”고 했다.
이 대통령은 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자회담에 대해선 “양국 관계의 미래에 대한 건설적 논의를 나눌 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”고 전했다.
이 대통령은 “7개월 만에 메르츠 총리와 다시 만났다”며 “양국은 기존의 굳건한 협력을 토대로 인공지능(AI), 에너지, 방산 등 미래 먹거리를 책임질 첨단산업 분야의 전략적 협력을 한층 확대해 나가기로 했다. 공급망 안정, 기후위기 등 글로벌 과제에 대한 공조도 계속 강화해 나갈 것”이라고 설명했다.
아울러 “메르츠 총리는 한반도 평화와 안정을 위한 협력의 의지를 보여줬다”며 “분단의 아픔을 공유하고 있는 독일이기에, 그 의미가 더욱 남다르다고 생각한다”고 했다. 그러면서 “앞으로도 메르츠 총리와 더 자주 소통하며, 공동 번영과 평화를 위한 지혜를 함께 모으겠다”고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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