金총리 “증거 파괴한 선관위, 심각성 인식못해…해체 여론 나와”

참정권 침해 장관회의서 강하게 질타

투표용지 보관상자 폐기 등 지적하며

“이런 식이면 해체하라는 국민 목소리

선관위 위에서 아래까지 대오각성해야”

김민석 국무총리가 11일 세종시 정부세종청사에서 열린 국민참정권 침해 관련 관계장관회의를 주재하고 있다. 2026.06.11. 뉴시스

이번 선거 투표용지 부족 사태의 증거로 지목돼 법원이 보전을 명령했던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 ‘투표용지 보관 상자’를 송파구 선관위가 이미 폐기한 것으로 확인되자 이를 지적한 것이다.

김민석 국무총리가 11일 세종시 정부세종청사에서 열린 국민참정권 침해 관련 관계장관회의에 참석하고 있다. 2026.06.11. 뉴시스

이재명 대통령이 유럽 순방 중인 11일 김 총리는 정부세종청사에서 국민참정권 침해 관계장관회의를 주재하고 “선관위가 정말 위부터 아래까지 대오각성해야 한다”고 말했다.그는 “선거 과정에서 생긴 사상 초유의 국민참정권 침해 사태가 길어지고 국민 우려도 커져가고 있다”며 “전국 17개 대학이 공동시국선언을 했고, 각계 계층에서도 선관위에 대한 규탄과 제도개선 요구가 빗발치고 있다”고 지적했다.그러면서 “정부도 필요한 모든 부분을 적극 협력하겠다”며 “검경은 합동수사본부 중심으로 해서 최대한 신속하고 엄정하게 수사되도록 해 달라”고 강조했다.아울러 김 총리는 송파구 잠실 올림픽공원에서 벌어지는 시위를 언급하며 “참정권 침해도 용납할 수 없는 일이지만, 민주질서 침해 또한 용납돼선 안 된다”고 밝혔다.

개표소로 이용된 공원 내 핸드볼경기장은 현재 시위대의 봉쇄에 출입이 막힌 상태다. 현장 시위대가 시민들의 짐, 소지품을 무단으로 수색하거나 출동 경찰을 조롱하는 일도 벌어지고 있다.그는 “참정권 침해라는 것을 시정하기 위한 국민의 정당한 요구를 빌미로 그것을 악용해서, 민주주의를 지켜야 한다는 국민 요구를 악용해서 오히려 민주질서와 민주주의를 파괴하려는 행위는 절대로 용납될 수 없다”며 “무관용의 원칙으로 끝까지 파악하고 절대로 그