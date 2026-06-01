김정은, 주애와 신의주온실농장 방문…“사계절 남새 재배 절실”

김정은 북한 국무위원장이 대규모 온실단지인 신의주온실종합농장을 방문해 경영관리 실태를 점검했다. 부인 리설주 여사와 딸 주애도 시찰에 동행했다.
조선중앙통신은 1일 김 위원장이 전날 농장을 찾아 현지 지도하고 “농장의 생산 및 남새(채소) 과학 연구정형과 경영관리 실태를 구체적으로 료해(파악)”했다고 보도했다.
김 위원장은 시찰 후 “반드시 전국의 모든 농장과 지역들을 사회주의문화농촌, 인민의 이상향으로 전변시킬 것”이라고 강조했다.
또 “원가를 낮추고 사계절 남새(채소)를 재배하도록 하는 것이 절실한 문제”라며 “온실농장들에서 농산작업의 기계화 비중을 늘리고 운반수단의 자동화를 실현하는 것은 당에서 요구하는 중요한 정책적 문제”라고 했다.
북한 매체는 사진을 통해 주애가 김 위원장 바로 뒤에서 온실을 둘러보는 모습을 공개했다. 부인 리설주 여사와 동생인 김여정 당 총무부장을 비롯해 조용원 북한 최고인민회의 상임위원장 김재룡·리일환·정경택 당 비서 등의 모습도 담겼다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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