지선 사전투표 둘째날 오전 10시 투표율 14.29%…4년전보다 1.62%P 높아

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 10시 현재 투표율이 14.29%라고 밝혔다.
누적 기준으로 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 638만 240명이 사전투표에 참여했다.
이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(12.67%)과 비교하면 1.62%포인트 높다.
현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(26.81%)이며 전북(23.48%), 강원(17.49%), 광주(17.31%) 순으로 높았다.
가장 낮은 곳은 11.15%를 기록한 대구였다. 서울의 투표율은 13.81%로 집계됐다.
2014년 치러진 제6회 지방선거에서 사전투표제가 도입된 이후 이틀간 치러지는 사전투표에서 역대 최대 투표율을 기록한 건 2022년 제8회 지방선거로 당시 사전투표율은 20.62%였다.
29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 진행된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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