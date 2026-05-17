정원오 “서울시 안전불감증” 오세훈 “건설사 과실”…GTX 삼성역 철근 누락 공방

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 17일 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 환승센터 지하공사 현장에서 드러난 부실시공의 책임을 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 탓으로 돌렸다. 오 후보는 시공사 측의 잘못이라며 서울시의 ‘은폐’ 주장은 터무니없다고 반박했다.
정 후보는 이날 오전 공사 현장을 긴급 방문한 자리에서 “그동안 서울시의 무책임한 안전 불감증을 그대로 드러내는 일이라고 생각한다”며 “그야말로 부실공사 그 자체”라고 비판했다.
이어 “이런 중대한 부실이 생겼다면 모든 공사를 중단하고 관계 기관과 안전 대책 회의를 거쳐서 안전을 보강한 이후에 추가로 공사가 진행돼야 함에도 불구하고 안전 보강이 이뤄지지 않은 상태에서 계속적으로 공사가 진행돼 왔다라는 것이 가장 큰 문제”라고 지적했다.
그러면서 “이것은 그동안 서울시가 어떻게 안전 문제에 대해서 관리해 왔는지를 명확하게 보여주는 일”이라며 “그동안 폭우와 폭설에 많은 사고가 났고 또 싱크홀 사고, 이태원 참사 등 많은 부분의 사고를 불러일으키고서도 전혀 개선되고 있지 않다”며 “바로 이것이 오세훈 시장 시정의 현주소다”고 했다.
정 후보는 오 후보를 향해 “이 부실공사, 부실시공 사태를 언제 처음 보고 받았나, 그리고 어떤 조치를 취했나, 이 보고가 왜 다섯 달 반이 지난 다음에야 국토부에 보고가 됐나”라고 공개 질의했다.
정 후보의 공세에 오 후보는 서울 종로구 선거 캠프에서 진행된 청년 내집 마련 공약 발표 이후 기자들과 만나 “이건 순수한 현대건설 쪽의 과실이다”고 반박했다. 그는 “그 구간의 공사는 현대그룹이 본인들의 비용과 책임으로 건설하는 것”이라며 “제가 어제 관련 보도를 접하고 경위를 알아보니까 이건 정말 순수한 현대건설 쪽의 과실이다”라고 했다.
그러면서 “서울시라든가 제3자가 이런 잘못을 발견했다고 하면 아마 은폐 논란 등으로 번질 가능성이 있다”며 “(그러나) 사건이 불거지게 된 계기는 현대건설이 스스로 그 실수를 인정하고 스스로 보고를 했다는 것이다”고 강조했다.
오 후보는 “전문가들과 보완책을 논의한 현대건설은 오히려 더 강도가 보강되는, 안전도가 상승하는 보강책을 내놓았다”며 “이런 건설회사의 단순 실수를 정치쟁점화하는 정 후보 캠프가 이제 좀 쫓기는 모양이라는 생각이 든다”고 했다.
한편 국토교통부는 15일 올해 전 구간 연결을 목표로 종합시험운행 중인 GTX-A 삼성역 구간에서 시공 오류 사항이 확인돼 긴급 현장점검과 후속 조치에 착수했다고 15일 밝혔다. GTX 삼성역 구간 건설공사를 시행 중인 서울시는 시공사인 현대건설로부터 지난해 11월 해당 내용을 처음 보고받은 것으로 알려졌다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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