오세훈 지원 나선 유승민 “서울 지키는게 보수 미래 위해 중요”

선거사무소 방문…“당선에 미력한 힘이라도 보태겠다”
유승민 전 국민의힘 의원은 6·3 지방선거 공식 후보 등록 첫날인 14일 오세훈 서울시장 후보 선거사무소를 방문해 “서울을 오세훈 후보가 지키는 게 서울 시민, 우리 당, 보수의 미래를 위해 정말 중요하다”며 공개적으로 지원에 나섰다.
붉은색 계열 넥타이 차림으로 나타난 유 전 의원은 이날 서울 종로구 선거사무소에서 오 후보와 회동을 갖고 “오 후보님 응원하러 왔다”며 “최근 우리 당이 굉장히 어려운데 당의 변화와 혁신을 위해 여러 말씀과 행동하시는 걸 지켜보며 응원하고 있다”고 했다.
유 전 의원은 “이번 선거가 전국적으로 너무 힘든 선거인데 서울이 제일 중요하다고 생각한다”며 “꼭 당선되실 수 있도록 저도 부족하지만 미력한 힘이라도 보태기 위해 왔다”고 했다.
그는 “이재명 정부 들어 서울과 수도권의 주택·부동산 문제가 굉장히 심각하다”며 “민주당 후보가 서울시장이 되면 서울시 주택문제가 굉장히 심각해지지 않을까 걱정한다”고 말했다.
이어 “대출 규제와 세금만 가지고는 절대 집값을 잡을 수 없다”며 “오 후보가 다시 서울시장에 당선돼 잘못 가고 있는 부동산 정책과 수도권 주택 문제를 바로잡는 데 큰 역할을 할 것”이라고 덧붙였다.
또 최근 김용범 대통령 정책실장의 ‘국민배당금’ 구상 제안 논란을 겨냥해 “최근 국민배당금이니 삼성전자, 하이닉스 이상한 얘기를 많이 한다”며 “국민 배당이 아니라 청년 고용을 위해 세수를 쓸 수 있는 쪽으로 집중해달라”고 당부하기도 했다.
유 전 의원은 “오 후보는 서울시장으로 국무회의 멤버지 않나”라며 “민주당이 오만하고 본색을 드러내는데 시장님 같은 분이 국무회의에 들어가시면 견제 역할을 충분히 하실 수 있다고 생각한다”고도 말했다.
또 2021년 서울시장 보궐선거를 떠올리며 “당시 어려운 시기였는데 오세훈 승리를 출발점으로 젊은 당대표를 뽑고 대선에서 이길 수 있는 기반이 됐다”며 “잘 살리지 못한 건 아쉽지만 후보님이 다시 되시면 다시 한번 보수가 일어날 수 있는 계기가 될 것”이라고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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