李, 지방선거 격전지 울산 조선소 찾아… “노사가 함께 과실 누리는 시스템 중요”

이재명 대통령은 13일 울산에서 열린 조선업계 간담회에서 “회사 내에서 사용자와 노동자가 함께 그 과실을 누릴 수 있는 시스템을 만드는 것도 중요한 일”이라고 강조했다. 호황 단계에 진입한 조선업에서 발생하는 이익에 대한 분배 시스템 구축 필요성을 강조한 것. 이날 이 대통령과 정부 고위 관료들이 6·3 지방선거 격전지로 꼽히는 울산을 대거 방문하자 야권은 “지방선거를 겨냥한 명백한 관권 선거”라고 반발했다.
이 대통령은 이날 오후 울산에서 열린 K조선 미래비전 간담회에서 “국내 조선산업이 제대로 발전할 뿐만 아니라 튼튼한 생태계가 구축돼서 성장의 과실들이 골고루 나눠(져야 한다)”라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “조선산업이 가지는 특징이 있다. 경기에 엄청나게 많이 노출된다는 것”이라며 “호황과 불황이 큰 그래프처럼 왔다 갔다 하다 보니까 고용 문제가 언제나 현안이 됐다. 불황기에는 견뎌내기 어렵고, 호황기에는 인력이 부족하다”고 진단했다. 이어 “그러다 보니 산업현장이 다층화되는, 고용구조가 불안정해지는 문제가 있다”며 “그런 면에서 보면 조선산업은 정부 역할과 노력도 중요한 것 같다”고 했다. 그러면서 “현장에 다 자율적으로 맡겨 놓는다고 해결되진 않을 것 같다”며 “정부도 고용 유지라든지, 생태계 유지·발전에 많은 관심을 가져야 한다”고 말했다. 조선 현장에서 발생하는 산업재해에 대해서는 영상을 찍어서 인공지능(AI)으로 실시간 분석하는 방안에 대해 노사 간 협의를 거쳐 달라고 당부했다. 현장 노동자들에게는 “정부와 대화를 좀 많이 해주시면 좋을 것 같다”고 덧붙였다.
간담회에는 청와대에서 강훈식 대통령비서실장과 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석비서관이 자리했다. 정부에서도 재정경제부·산업통상부·고용노동부·해양수산부 장관과 금융위원장 등이 총출동했고 조선사와 사내외 협력사, 기자재 업체, 금융기관 등을 비롯해 노동자 대표도 참석했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 “지방선거를 겨냥한 명백한 관권 선거이자 안면 몰수식 선거 개입”이라며 “예산과 산업 정책을 쥔 핵심 인사들이 한꺼번에 내려가 지역 지원과 투자 메시지를 쏟아내는 모습은 노골적 선거운동이자 압박”이라고 비판했다. 그러면서 “이재명 정부의 모습은 국정을 운영하는 정부라기보다 선거 승리를 위해 총동원령을 내린 정치 캠프에 가깝다”고 주장했다.
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