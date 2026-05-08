靑 “개헌안 투표 무산 유감… 野 반드시 표결 참여해야”

[개헌안 본회의 처리 무산]
청와대는 7일 국회 본회의에서 국민의힘 의원들의 표결 불참으로 개헌안 투표가 불성립된 것과 관련해 “8일 본회의가 한 번 더 소집되는 만큼 국민의힘 의원들이 헌법기관으로서 책임감을 갖고 투표에 반드시 참여해야 한다”고 밝혔다.
청와대 강유정 수석대변인은 이날 오후 대통령 주재 수석비서관회의 직후 브리핑에서 국회 개헌안 표결 관련 질문이 나오자 “개헌안은 국민과의 약속이다. 국회의원들의 투표 거부로 투표 불성립이 된 것에 대한 안타까움과 유감을 전한다”면서 이같이 말했다. 개헌안 투표 불성립과 관련해 이재명 대통령의 언급은 따로 없었다고 한다. 강 수석대변인은 향후 대응과 관련해선 “개헌 취지를 완수하기 위해 법과 제도적인 틀 내에서 어떤 방안이 있을지 고민해 보겠다”고 덧붙였다.
이 대통령은 전날 국무회의를 통해 “불법 계엄을 더 이상 못 하게 하자, 국회 통제를 강화하자는 데 어떤 국민이 반대하겠냐”며 “(개헌에) 반대하는 사람이 조금 있을 순 있지만 그런 사람들은 불법 계엄 옹호론자라고 봐야 하지 않겠냐”고 범여권이 추진 중인 개헌안에 재차 힘을 실은 바 있다. 그러면서 “전면 개헌을 하기에는 부담이 너무 크고 정치적 이해관계가 엇갈리기 때문에 합의가 쉽지 않다”며 “부분 개헌을 합의되는 만큼 순차적으로 해 나가는 것이 현실적 방법”이라고 했다.
윤다빈 기자 empty@donga.com
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