李 “물가안정이 최우선 과제…주요 품목 수급 안정에 총력”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 7일 14시 32분

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이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령은 7일 “물가 상승이 계속되면 민생 전반에 가해질 충격이 가중되고 소비심리가 위축돼서 경제 회복기에 큰 부담을 주게 된다”며 “지금은 물가 안정을 최우선 과제로 삼되 원유와 핵심 원자재에 대한 공급망 관리와 함께 주요 품목의 수급 안정에 모든 수단을 총 동원할 때”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 수석보좌관회외에서 “국제 유가의 불안정성이 지속되면서 물가 압력이 커지고 있다”며 이같이 말했다. 이어 “종전 협상의 불확실성 때문에 석유류 가격이 20% 넘게 오르면서 4월에 소비자 물가 상승폭이 3월보다도 더 확대됐다”며 “정부의 적극적인 물가관리 덕택으로 다른 주요국들에 비해서 상대적으로 물가상승폭이 크지는 않지만 그렇다고 마음을 놓을 수는 없다”고 했다.

이 대통령은 “전쟁이 언제까지 지속될지 알 수 없는 상태이기는 하지만 또 이번 위기를 어떻게 이겨내느냐에 따라서 우리 경제의 미래가 달라질 것”이라며 “비 온 뒤에 땅이 굳어진다고 오히려 이 위기가 우리 대한민국 경제를 탄탄하게 할 수도 있을 것”이라고 했다. 그러면서 “다 우리가 하기 나름 아닌가 생각된다”며 “지금까지처럼 앞으로도 국민과 기업 정부 모두가 한 마음으로 힘을 모아달라”고 독려했다.

이 대통령은 국회 처리를 앞두고 있는 생명안전기본법을 언급하며 “모두가 안전한 나라를 만드는 데 국가적 역량을 모아야 되겠다”고 했다. 생명안전기본법은 대형재난, 산업재해, 사회적 참사를 막고자 만든 법안으로 2020년 발의됐다. 누구나 안전하게 살아갈 권리인 안전권이 명시돼 있고, 국가와 기업의 책임을 명확히 했다. 또 사고 예방과 피해자 보호를 제도적으로 보장한다는 내용을 담고 있다.

#이재명#물가상승#경제회복#원유공급망#국제유가#석유류가격
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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