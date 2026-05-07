李 “물가안정이 최우선 과제…주요 품목 수급 안정에 총력”

이재명 대통령은 7일 “물가 상승이 계속되면 민생 전반에 가해질 충격이 가중되고 소비심리가 위축돼서 경제 회복기에 큰 부담을 주게 된다”며 “지금은 물가 안정을 최우선 과제로 삼되 원유와 핵심 원자재에 대한 공급망 관리와 함께 주요 품목의 수급 안정에 모든 수단을 총 동원할 때”라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 수석보좌관회외에서 “국제 유가의 불안정성이 지속되면서 물가 압력이 커지고 있다”며 이같이 말했다. 이어 “종전 협상의 불확실성 때문에 석유류 가격이 20% 넘게 오르면서 4월에 소비자 물가 상승폭이 3월보다도 더 확대됐다”며 “정부의 적극적인 물가관리 덕택으로 다른 주요국들에 비해서 상대적으로 물가상승폭이 크지는 않지만 그렇다고 마음을 놓을 수는 없다”고 했다.
이 대통령은 “전쟁이 언제까지 지속될지 알 수 없는 상태이기는 하지만 또 이번 위기를 어떻게 이겨내느냐에 따라서 우리 경제의 미래가 달라질 것”이라며 “비 온 뒤에 땅이 굳어진다고 오히려 이 위기가 우리 대한민국 경제를 탄탄하게 할 수도 있을 것”이라고 했다. 그러면서 “다 우리가 하기 나름 아닌가 생각된다”며 “지금까지처럼 앞으로도 국민과 기업 정부 모두가 한 마음으로 힘을 모아달라”고 독려했다.
이 대통령은 국회 처리를 앞두고 있는 생명안전기본법을 언급하며 “모두가 안전한 나라를 만드는 데 국가적 역량을 모아야 되겠다”고 했다. 생명안전기본법은 대형재난, 산업재해, 사회적 참사를 막고자 만든 법안으로 2020년 발의됐다. 누구나 안전하게 살아갈 권리인 안전권이 명시돼 있고, 국가와 기업의 책임을 명확히 했다. 또 사고 예방과 피해자 보호를 제도적으로 보장한다는 내용을 담고 있다.
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