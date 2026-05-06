울산 이어 경남서도 범여권 단일화 탄력… 민주 김경수-진보 전희영측 수차례 논의

영남권 보수결집 조짐에 위기감
후보등록 14일이 1차 마지노선
평택을선 아직 움직임 안보여
6·3 지방선거에서 더불어민주당이 영남권 공략에 나선 가운데 민주당과 범여권 정당 간 단일화 논의가 탄력을 받고 있다. 보수층 결집 조짐에 맞서 울산에 이어 경남에서도 범여권 단일화 협상이 속도를 내고 있는 것. 범여권은 지방선거 후보자 등록이 시작되는 14일을 단일화의 1차 마지노선으로 삼고 있다.
5일 민주당과 진보당에 따르면 양당 경남도지사 후보 캠프는 단일화를 두고 실무 논의를 진행하고 있다. 현직 지사인 국민의힘 박완수 후보에게 도전하는 민주당 김경수 후보가 경남 산업단지 노동자 지지세를 구축한 진보당 전희영 후보와의 단일화로 표 분산을 막겠다는 구상이다. 단일화 협상은 두 후보 캠프와 양당 경남도당이 시민사회단체 주선으로 수차례 만나 진행해온 것으로 알려졌다.
민주당 지도부 핵심 당직자는 통화에서 “국민의힘의 지역정부를 교체하기 위해 단 한 표라도 더 보탬이 된다면 단일화한다는 게 원칙”이라고 말했다. 조승래 사무총장이 전날 기자간담회에서 울산 지역의 범여권 단일화 추진을 공식화한 것도 보수층 결집에 신속히 대응하지 않으면 영남권 승리가 위태로울 수 있다는 위기의식의 발로로 풀이된다.
민주당 지도부가 영남권 범여권 단일화에 더 적극적으로 나서야 한다는 공개 목소리도 나왔다. 김상욱 울산시장 후보 후원회장을 맡고 있는 송영길 전 대표는 BBS 라디오에서 “진보당 김종훈 (울산시장) 후보가 (여론조사에서) 15% 이상 득표하고 있어 (김 후보와) 연합정부를 만들어야 하는데 울산의 구청장 후보 단일화 협상 등에 대한 당의 배려가 전혀 안 되고 있다”고 말했다. 전날 조 사무총장이 동일 지역이라도 광역단체장-기초단체장-광역의원 자리가 서로 연계된 단일화 협상은 없다고 선을 그은 것을 지적한 것이다. 송 전 대표는 이날 강성 이미지인 민주당 정청래 대표의 잇따른 영남행에 대해서도 “지도부는 자기가 주인공이 돼선 안 된다”고 비판했다.
영남권을 중심으로 진행되는 범여권 단일화 움직임은 민주당(김용남), 조국혁신당(조국), 진보당(김재연) 등 범여권 후보만 3명인 경기 평택을 국회의원 재선거에선 아직 가시화되지 않는 형국이다. 다만 평택을에서 국민의힘 유의동 후보와 무소속 황교안 후보의 보수 단일화가 진행될 경우 범여권 단일화 논의가 급물살을 탈 가능성은 남아 있다는 분석이 나온다.
한편 민주당은 6일 전남광주통합특별시장 후보로 선출된 민형배 후보 지역구였던 광주 광산을에 임문영 대통령 직속 국가인공지능(AI)전략위원회 부위원장의 전략공천을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다. 광주 출신인 임 부위원장은 이재명 대통령의 성남시장 시절 정책보좌관과 경기도지사 시절 정보화정책관과 미래성장정책관 등을 지냈다.
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