연명의료결정법 시행 이후 심폐소생술 환자 위험도 10% 감소

2018년 ‘연명의료결정제도’ 시행 이후 병원에서 심폐소생술을 받은 환자의 사망 위험이 시행 전보다 10%가량 낮아진 것으로 나타났다. 연명치료를 중단한 환자 대신 회복 가능성이 높은 환자를 중심으로 심폐소생술이 이뤄진 결과라는 분석이 나온다.
6일 분당서울대병원은 마취통증의학과 오탁규·송인애 교수 연구팀이 국민건강보험공단 빅데이터를 활용해 2013~2023년 폐소생술을 받은 성인 환자 38만488명을 분석해 이 같은 결과를 얻었다고 밝혔다. 연구진은 제도 시행 전인 2013~2017년과 시행 후인 2019~2023년을 비교했다.
연구 결과 제도 시행 후 병원에서 심폐소생술을 받은 환자의 사망 위험도는 전보다 약 10% 감소했다. 의료 현장의 과부하를 막는 효과도 있었다. 제도 시행 전에는 심정지 및 심폐소생술 건수가 연간 인구 10만 명당 6.5건씩 증가했는데, 시행 후엔 1.1건으로 둔화됐다.
오 교수는 “연명의료결정제도가 중환자 진료의 효율을 높이고 의료자원 배분에 기여했음을 알 수 있는 연구 결과”라고 설명했다. 연구 결과는 미국 중환자의학회 공식 학술지에 게재됐다.
조유라 기자 jyr0101@donga.com
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