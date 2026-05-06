“귀의하겠습니다”…휴머노이드 로봇 ‘가비’, 불자가 되다 [청계천 옆 사진관]

6일 서울 종로구 조계사 대웅전 앞마당에서 열린 수계식에서 스피커에서 나온 음성이 나지막이 울려 퍼졌다. 이날 수계식의 주인공은 사람이 아닌 로봇. 키 130cm의 작은 체구를 가진 휴머노이드 로봇이 법명 가비 ‘가비(迦悲)’를 받고 불자로 거듭나는 의식은 밝은 분위기 속에서 열렸다. 수계식은 불교에서 삼보(三寶, 부처·가르침·스님)에 귀의하고 계율을 지키겠다고 다짐하는 의식으로 승려뿐만 아니라 일반 신자도 계를 받을 수 있다.
이날 열린 로봇 수계식은 부처님오신날을 앞두고 대한불교조계종이 마련한 특별 행사였다. 승려들의 복장인 장삼과 가사를 두른 채 수계식에 참석한 가비는 법명을 받기 전 스님들 앞에 서서 합장을 이어갔다. 법명인 가비는 불교의 ‘자비(慈悲)’에서 따온 것으로, 기술과 자비의 공존을 상징한다. 수계식은 로봇인 가비의 특성에 맞게 진행됐다. 수계를 앞두고 몸과 마음을 깨끗하게 하기 위한 참회와 연비(燃臂)에서 사람은 팔에 향불을 대는 방식으로 진행되지만, 스님이 가비의 로봇팔에 연등회 스티커를 붙이고 108염주 목걸이를 매다는 방식으로 대체됐다. 모든 절차를 마치고 수계첩을 받은 가비는 스님들과 함께 탑돌이를 마치고 퇴장했다. 의식이 끝난 뒤에도 로봇 스님을 향한 관심은 끊이지 않았다. 수계식을 찾은 스님들과 관광객들은 가비와 함께 셀카를 찍는 등 승복을 입은 로봇의 모습을 신기해하는 모습이었다. 가비는 다른 도반 로봇 ‘석자’, ‘모회’, ‘니사’와 함께 부처님오신날인 16일 서울 종로 연등 행렬에도 참가할 예정이다.
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