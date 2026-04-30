與, 금품수수 의혹 후보자 징계판단 유보…“경찰 조사 지켜볼것”

더불어민주당이 6·3 지방선거 기초단체장 공천 과정에서 금품 비리 의혹이 잇따라 제기된 전남 순천시장, 서울 종로·강북구청장 후보와 관련된 윤리감찰단 조사 결과 “경찰 수사 추이를 지켜보기로 했다”며 징계 여부 판단을 유보했다.
강준현 수석대변인은 이날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의 후 기자들과 만나 “순천시장과 종로구청장, 강북구청장 후보에 대해 당에서 계속 예의주시하겠다”며 “판단 결과는 안 나왔다”고 밝혔다. 이어 “(당이) 수사기관이 아니다 보니 조사하는데 한계가 있다”며 “지금까지는 이렇다 할 결론을 내릴 만한 확실한 증거를 포착하지 못했다. 경찰 수사를 지켜보겠다”고 말했다.
민주당 재심위원회는 3곳에 대한 재심을 진행 중이지만 당 지도부가 판단을 보류한 만큼 후보가 바뀔 가능성은 낮다는 관측이 나온다. 순천시장 후보로 확정된 손훈모 변호사는 경선 과정에서 불법 정치자금을 수수했다는 의혹을 받고 있다. 유찬종 종로구청장 후보는 경선 과정에서 지역 유권자에게 현금을 제공했다는 의혹이 불거졌으며 이승훈 강북구청장 후보는 유권자들에게 식사를 접대했다는 논란이 일었다.
당내에선 전북도지사 경선 중 지역 청년들에게 대리기사비를 줬다는 의혹이 제기되고 관련 영상이 공개된 지 8시간 만에 제명된 김관영 현 지사와 비교해 형평성이 어긋난다는 지적이 나온다. 유 후보와 이 후보는 각각 현금 제공과 식사비 대납 정황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV가 23일 공개됐지만 일주일 넘게 재심 결과가 나오지 않고 있다. 손 후보도 27일 불법 정치자금 수수 의혹 관련 녹취록이 공개됐지만 3일째 감찰 결과가 유보된 상태다.
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