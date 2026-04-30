모즈타바 “적대세력의 호르무즈 이용 차단하는 새 규칙 시행”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 30일 20시 37분

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“美 공격은 수치스러운 패배로 끝나
핵기술은 국가 자산…반드시 수호“
美는 호르무즈 대응 ‘국제 연합체’ 추진
정부, 美서 제안 오면 협의한다는 입장