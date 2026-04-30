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국제
美-이란 전쟁
모즈타바 “적대세력의 호르무즈 이용 차단하는 새 규칙 시행”
동아일보
업데이트
2026-04-30 22:02
2026년 4월 30일 22시 02분
입력
2026-04-30 20:37
2026년 4월 30일 20시 37분
김형민 기자
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“美 공격은 수치스러운 패배로 끝나
핵기술은 국가 자산…반드시 수호“
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