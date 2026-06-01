2차 국민성장펀드 3분기에 나온다… 6000억 규모

1차 물량 완판에 추가공급 나서
정부가 올해 3분기(7∼9월) 중 2차 국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)를 6000억 원 규모로 내놓는다. 당초 3주 동안 판매하기로 했던 1차 물량이 닷새 만에 완판되면서 정부가 추가 공급에 나선다.
손실 최대 20% 정부가 떠안아
이억원 금융위원장은 12일 서울 영등포구 한국금융투자협회에서 열린 국민참여성장펀드 운용사 간담회에서 “지난달 출시된 국민참여성장펀드가 조기에 완판된 만큼 3분기 중 6000억 원 규모의 2차 펀드를 출시할 계획”이라며 “안정적이면서도 수익성을 갖춘 투자처에 대한 국민들의 갈증이 크다는 것을 느낄 수 있었다”고 했다.
2차 펀드는 1차 때와 마찬가지로 재정 1200억 원이 투입돼 손실의 최대 20%를 정부가 먼저 떠안는다. 투자금의 10∼40%에 대한 소득공제와 9.9%의 배당소득 분리과세 혜택도 동일하게 적용된다. 향후 금융위는 은행, 증권사 의견을 수렴한 뒤 서민 물량 및 온라인 판매 비중 등 세부 내용을 정할 방침이다.
당초 정부는 국민참여성장펀드를 매년 6000억 원씩 출시해 향후 5년간 총 3조 원을 조성할 방침이었다. 소득공제, 배당소득 분리과세 혜택과 손실을 일부 보전하는 구조가 매력으로 부각되면서 1차 펀드는 지난달 22일 출시된 지 5일 만에 6000억 원어치가 완판됐다.
금융위는 국민참여성장펀드의 수익률을 높이기 위해 인센티브도 마련했다. 5년간 누적수익률이 30%를 넘긴 자산운용사에 초과 수익의 일부를 성과보수로 지급하기로 했다. 비상장기업이나 코스닥 기술특례 상장사에 신규 자금을 40% 이상 공급하거나 비수도권 지역 투자를 40% 이상 달성한 운용사에도 추가 성과보수를 제공한다.
강우석 기자 wskang@donga.com
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