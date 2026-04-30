송언석, 장동혁과 갈등설에 “선거철엔 부부도 따로 다녀야”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 30일 14시 28분

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송언석 국민의힘 원내대표가 30일 오전 서울 동작구 노량진수산시장을 찾아 상인들과 인사하고 있다. 2026.04.30. 사진공동취재단
송언석 국민의힘 원내대표가 30일 오전 서울 동작구 노량진수산시장을 찾아 상인들과 인사하고 있다. 2026.04.30. 사진공동취재단
국민의힘 송언석 원내대표가 선거를 앞두고 장동혁 대표와 동선을 달리하는 것에 대해 “상당한 곡해인 듯 하다”며 “선거철이 되면 부부간에도 따로따로 다니는게 당연하다”고 해명했다.

송 원내대표는 30일 민생현장 방문차 서울 동작구 노량진 수산시장을 방문한 뒤 기자들과 만나 “당대표와 원내대표가 따로 갔을 때 2배를 다닐 수 있는 것이기 때문에 현장 방문이라든지 선거철에는 기본적으로 각자 일정으로 가는 것이 오히려 낫다”고 말했다.

이어 “저도 선거해봤지만 선거철이 되면 부부간에도 따로따로 다니는 게 당연하다고 알고 있다”며 “그래야 더 많은 시민과 함께 할 수 있기 때문에 별도의 일정으로 움직이는 게 훨씬 효율적이라는 점을 이해해줬으면 고맙겠다”고 부연했다.

송 원내대표는 이날 노량진 수산시장을 찾아 현장 방문 일정을 소화했다. 신동욱 최고위원, 최수진·최은석·강선영 의원 등이 송 원내대표 일정에 동행했다. 그러나 비슷한 시각에 장 대표는 이날 오전 국회에서 소상공인연합회로부터 지방선거 정책과제를 전달받았다. 이를 두고 국민의힘 지도부의 ‘투톱’ 갈등설이 불거졌으나 “별도 일정으로 움직이는게 훨씬 효율적”이라며 불화설을 일축한 것이다.

노량진 수산시장을 찾은 소감에 대해서 송 원내대표는 “오늘 공통으로 들은 얘기 중 하나가 온누리상품권을 노량진 수산시장에서 사용할 수 있도록 해서 대단히 감사하다는 말씀과 함께 온누리상품권 사용 한도를 조금 더 늘려달라는 것”이라며 “향후에 돌아가서 사용 한도를 상향 조정하는 방안에 대해 정부 측에도 얘기를 전달할 생각”이라고 말했다.

주말 부산·대구시장 후보 개소식에 참석하는 것과 관련해선 “원내대표로서 당 지도부와 함께 가급적이면 일정을 빼서 다녀오는 것이 더 타당하지 않을까 생각한다”고 밝혔다. 그러면서 “현재 대구와 부산의 선거가 이번 지방선거 전체 판을 가를 중요한 분수령이 될 수 있다고 생각해서 부산과 대구는 참석하는 것이 좋겠다고 생각한다”고 덧붙였다.

#국민의힘#송언석#장동혁#지방선거
김예슬 기자 seul56@donga.com
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