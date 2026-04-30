송언석, 장동혁과 갈등설에 “선거철엔 부부도 따로 다녀야”

국민의힘 송언석 원내대표가 선거를 앞두고 장동혁 대표와 동선을 달리하는 것에 대해 “상당한 곡해인 듯 하다”며 “선거철이 되면 부부간에도 따로따로 다니는게 당연하다”고 해명했다.
송 원내대표는 30일 민생현장 방문차 서울 동작구 노량진 수산시장을 방문한 뒤 기자들과 만나 “당대표와 원내대표가 따로 갔을 때 2배를 다닐 수 있는 것이기 때문에 현장 방문이라든지 선거철에는 기본적으로 각자 일정으로 가는 것이 오히려 낫다”고 말했다.
이어 “저도 선거해봤지만 선거철이 되면 부부간에도 따로따로 다니는 게 당연하다고 알고 있다”며 “그래야 더 많은 시민과 함께 할 수 있기 때문에 별도의 일정으로 움직이는 게 훨씬 효율적이라는 점을 이해해줬으면 고맙겠다”고 부연했다.
송 원내대표는 이날 노량진 수산시장을 찾아 현장 방문 일정을 소화했다. 신동욱 최고위원, 최수진·최은석·강선영 의원 등이 송 원내대표 일정에 동행했다. 그러나 비슷한 시각에 장 대표는 이날 오전 국회에서 소상공인연합회로부터 지방선거 정책과제를 전달받았다. 이를 두고 국민의힘 지도부의 ‘투톱’ 갈등설이 불거졌으나 “별도 일정으로 움직이는게 훨씬 효율적”이라며 불화설을 일축한 것이다.
노량진 수산시장을 찾은 소감에 대해서 송 원내대표는 “오늘 공통으로 들은 얘기 중 하나가 온누리상품권을 노량진 수산시장에서 사용할 수 있도록 해서 대단히 감사하다는 말씀과 함께 온누리상품권 사용 한도를 조금 더 늘려달라는 것”이라며 “향후에 돌아가서 사용 한도를 상향 조정하는 방안에 대해 정부 측에도 얘기를 전달할 생각”이라고 말했다.
주말 부산·대구시장 후보 개소식에 참석하는 것과 관련해선 “원내대표로서 당 지도부와 함께 가급적이면 일정을 빼서 다녀오는 것이 더 타당하지 않을까 생각한다”고 밝혔다. 그러면서 “현재 대구와 부산의 선거가 이번 지방선거 전체 판을 가를 중요한 분수령이 될 수 있다고 생각해서 부산과 대구는 참석하는 것이 좋겠다고 생각한다”고 덧붙였다.
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