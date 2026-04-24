靑, ‘지뢰·침수 반복’ 민통선 주민 집단민원 조정…민관군 협의체 가동

권익위·국방부 협의 통해 해법 도출…지뢰 제거·준설 추진
靑 “현장중심 민생해결 대통령 철학 민생현장에서 반영된 결실”
청와대 공공갈등조정비서관실은 24일 강원도 철원군 마현리를 방문해 유실 지뢰와 하천 범람으로 인한 주민 집단민원 해결을 위한 현장조정회의에 참석하고 관련 대책에 합의했다.
철원 마현리는 1959년 태풍 피해 이재민들이 이주해 조성한 민통선 북방 정착촌이다. 군사 접경지역 특성상 치수 기반 시설 확보가 어려워 매년 장마철마다 마현천 범람과 농경지 침수 피해가 반복돼 왔다. 특히 하천 바닥에 묻힌 유실 지뢰로 인해 준설 작업이 10년 가까이 중단되며 수해 위험이 커졌다는 게 주민들 설명이다. 주민들은 침수 시 가구당 손실액이 1억원을 웃돈다며 올해 1월 국민권익위원회에 집단민원을 제기했다.
이에 청와대 공공갈등조정비서관실은 권익위와 현장을 방문하고 국방부와 육군 제15보병사단과의 협의를 통해 지뢰 제거와 하천 준설을 병행하는 해결 방안을 마련했다.
정일연 권익위원장 주재로 열린 이날 회의에서 관계 기관들은 우기 전 위험지역 지뢰 제거와 긴급 준설을 추진하고 마현천 전 구간 정비사업을 진행하기로 뜻을 모았다. 합의 사항의 이행 점검을 위한 민관군 협의체도 가동하기로 했다.
청와대는 “이번 조정은 현장 중심의 민생 해결이라는 대통령의 국정철학이 민생 현장에서 반영된 소중한 결실로, 오래된 난제일수록 정부가 더 선제적이고 과감하게 움직여야 한다는 대통령의 각별한 당부가 관계 기관의 유기적인 협력을 이끌어낸 동력이 됐다”고 설명했다. 이어 “앞으로도 국민의 고통을 외면하지 않고, 현장에서 답을 찾는 실천적 해결에 매진하겠다”고 덧붙였다.
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