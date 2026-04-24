李 “韓-베트남, 원유-희토류 공급망 생태계 함께 구축”

이재명 대통령은 23일(현지 시간) 한-베트남 비즈니스 포럼에서 “양국이 원유, 희토류 등 주요 전략 자원 분야에서 견고한 안전장치를 만들어 간다면 그 어떤 경제적 파고에도 흔들리지 않는 튼튼한 공급망 생태계를 함께 구축할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
베트남을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 베트남 하노이 한 호텔에서 열린 포럼에서 “원전, 재생에너지, 장거리 전력망 구축 등 에너지 분야 전반에 걸쳐 양국 간 협력의 잠재력이 무궁무진한 만큼, 앞으로 상호 협력의 지평을 더 넓혀 나갈 수 있을 것”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 전날 또럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖고 “에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해 긴밀히 협력하기로 했다”고 밝힌 바 있다.
이날 행사에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장 등 주요 그룹 총수들이 대거 참석했다. 국내 기업들은 이 대통령의 베트남 국빈 방문에 동행해 첨단기술, 소비재, 인프라, 에너지, 금융 등 다양한 분야에서 73건의 양해각서(MOU) 및 계약을 체결했다. 위성락 국가안보실장은 “한국과 베트남 양국이 인프라와 에너지 분야 등으로 협력을 더 고도화하기로 했다”며 “또럼 서기장은 베트남 원전 건설 등 에너지 전환 과정에서 한국 기업의 참여를 환영한다고 했다”고 밝혔다.
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