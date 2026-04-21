與 “특별감찰관, 여야 1명씩 추천키로…나머지 1명은 변협 의뢰”

더불어민주당 김현정 원내대변인. 뉴스1

김 원내대변인은 이날 국회에서 열린 원내대책회의 이후 기자들과 만나 “여야 원내대표 회동이 있었고, 특감 임명 절차에 합의했다”며 “대통령의 재요청이 있었고, 여야 간 임명 절차를 추진하기로 합의했다”고 말했다.

특별감찰관법에 따르면 국회는 대통령의 추천 요청을 받은 후 15년 이상 판사, 검사, 변호사 등 경력이 있는 법조인 중 3명을 후보로 추천하고 대통령이 이 중 1명을 지명하면 국회 인사청문회를 거쳐 임명 절차가 마무리된다.

김 원내대변인은 “2016년 전례에는 여야와 변협이 1명씩 추천한 사례가 있다”고 부연했다.한편 김 원내대변인은 오는 23일 열리는 국회 본회의에 대해선 “최대한 많은 국정과제와 민생법안을 100여 건 이상으로 최대한 많이 처리할 예정”이라며 “여야 간 어떤 법안을 처리할지는 논의 중”이라고 밝혔다.원내대표 및 국회의장단 후보 선출과 관련해선 “전날 당무위원회에서 관련한 선거관리위원회 설치의 건을 의결했다”며 “원내대표 선거는 내달 6일, 국회의장 선거는 같은 달 13일 할 예정”이라고 설명했다. 이어 “이날 오후 2시에 한병도 원내대표가 사퇴 기자회견을 할 것”이라고 예고했다. 한 원내대표는 연임에 도전한다.

김 원내대변인은 “민주당에서는 내달 20일 본회의에서 의장을 선출하자는 입장이나, 국민의힘은 지방선거 이후 6월 5일경 하자는 입장이라 협의해 봐야 할 예정”이라고 했다.