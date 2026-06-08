李, 지선 관련 “도대체 납득할 수 없는 상황…국민 경고라 생각”

이재명 대통령이 8일 6·3 지방선거 결과에 대해 “국민들이 역시 무서운 존재구나 그 생각을 하게 됐다”며 “결론은 나의 부족함이다는 그런 생각이 있다”고 밝혔다. 그는 “정말 마지막 한 순간까지 단 한 명의 주권자까지도 정말 죽을 힘을 다해서, 온 정성을 다해서 제가 말씀드리고 설득하겠다는 마음이 부족했지 않았나 그런 생각이 들었다”고 말했다.
이 대통령은 이날 취임 1주년 기자회견에서 “정말 죽을 힘을 다해도 될까 말까 한 것이 선거고, 선거는 곧 하늘에 제사 지내는 것과 같다고 생각한다”며 “(더불어민주당) 박지원 의원이 가끔씩 하는 이야기가 있는데 ‘골프와 선거는 고개 들면 진다’(는 말이 있다)”고 했다. 그는 “저도 사실 너무 쉽게 생각한 측면도 있다”며 “조금 더 열심히 해야 되겠다는 생각이 들었다. 한 2~3일은 저도 상태가 별로 그렇게 좋지 않았다”고 전했다.
선거에서 여당이 승리했는지 등에 대해서는 “기준에 따라 다 다르다”면서도 “이길 곳을 졌거나 또 이겨야 되는 곳을 졌다고 하면 그건 문제가 다르다. 최소한 성공은 아니다”고 평가했다. 이에 대해 “이해가 안 되지만 결국은 국민들의 경고라고 생각한다”며 “저는 도대체 납득할 수 없는 상황이 벌어지긴 했지만 그것조차도 우리 국민이 저에게 또는 이 정권에 주는 경고다. 더 낮은 자세로 더 겸손해야 된다”고 강조했다.
한편 이 대통령은 이날 정치권에도 쓴소리를 했다. 그는 “제가 생각하는 강함이란 외유내강”이라며 “예를 들면 욕설을 잘한다고 강한 당이 되지는 않는다”고 했다. 이어 “가끔 막 세게 얘기하면 되는 줄 알고 반말에 모욕적으로, 거의 폭언인지 주장인지 알 수 없는 말을 하는 사람이 있다”고 지적했다. 이 대통령은 “그럴 때마다 다 떨어져 나가고 소수만 남을 것”이라며 “정치인은 끊임없이 같은 점을 찾으려고 노력해야 되고 특히 집권을 했을 때는 더더욱 그래야 한다”고 강조했다.
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