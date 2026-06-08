李, 지선 관련 “도대체 납득할 수 없는 상황…국민 경고라 생각”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 8일 11시 56분

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이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견 ‘대체불가 대한민국’에서 발언하고 있다. 2026.06.08 뉴시스
이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견 ‘대체불가 대한민국’에서 발언하고 있다. 2026.06.08 뉴시스
이재명 대통령이 8일 6·3 지방선거 결과에 대해 “국민들이 역시 무서운 존재구나 그 생각을 하게 됐다”며 “결론은 나의 부족함이다는 그런 생각이 있다”고 밝혔다. 그는 “정말 마지막 한 순간까지 단 한 명의 주권자까지도 정말 죽을 힘을 다해서, 온 정성을 다해서 제가 말씀드리고 설득하겠다는 마음이 부족했지 않았나 그런 생각이 들었다”고 말했다.

이 대통령은 이날 취임 1주년 기자회견에서 “정말 죽을 힘을 다해도 될까 말까 한 것이 선거고, 선거는 곧 하늘에 제사 지내는 것과 같다고 생각한다”며 “(더불어민주당) 박지원 의원이 가끔씩 하는 이야기가 있는데 ‘골프와 선거는 고개 들면 진다’(는 말이 있다)”고 했다. 그는 “저도 사실 너무 쉽게 생각한 측면도 있다”며 “조금 더 열심히 해야 되겠다는 생각이 들었다. 한 2~3일은 저도 상태가 별로 그렇게 좋지 않았다”고 전했다.

선거에서 여당이 승리했는지 등에 대해서는 “기준에 따라 다 다르다”면서도 “이길 곳을 졌거나 또 이겨야 되는 곳을 졌다고 하면 그건 문제가 다르다. 최소한 성공은 아니다”고 평가했다. 이에 대해 “이해가 안 되지만 결국은 국민들의 경고라고 생각한다”며 “저는 도대체 납득할 수 없는 상황이 벌어지긴 했지만 그것조차도 우리 국민이 저에게 또는 이 정권에 주는 경고다. 더 낮은 자세로 더 겸손해야 된다”고 강조했다.

한편 이 대통령은 이날 정치권에도 쓴소리를 했다. 그는 “제가 생각하는 강함이란 외유내강”이라며 “예를 들면 욕설을 잘한다고 강한 당이 되지는 않는다”고 했다. 이어 “가끔 막 세게 얘기하면 되는 줄 알고 반말에 모욕적으로, 거의 폭언인지 주장인지 알 수 없는 말을 하는 사람이 있다”고 지적했다. 이 대통령은 “그럴 때마다 다 떨어져 나가고 소수만 남을 것”이라며 “정치인은 끊임없이 같은 점을 찾으려고 노력해야 되고 특히 집권을 했을 때는 더더욱 그래야 한다”고 강조했다.

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박성진 기자 psjin@donga.com
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