원유 석달치 2.7억 배럴… 나프타도 한달분량 확보

강훈식 “중동 4國서 연말까지 도입
호르무즈와 무관한 대체 공급처”
전쟁發 공급망 ‘핀치포인트’ 위기속
석화 공장 중단 등 최악사태 피할듯
중동 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄의 여파로 에너지 공급망이 막히는 ‘핀치 포인트(병목 지점)’ 위기가 주요 산업으로 확산되는 가운데 정부가 연말까지 원유 2억7300만 배럴, 나프타 최대 210만 t을 확보했다고 밝혔다. 홍해 등 호르무즈 해협을 우회한 대체 공급처에서 원유는 석 달 이상, 석유화학 제품 핵심 원료는 한 달 이상 쓸 수 있는 물량을 도입하기로 한 것이다.
전략경제협력 대통령 특사인 강훈식 대통령비서실장은 15일 청와대에서 브리핑을 갖고 “올해 말까지 중동 4개국서 원유 2억7300만 배럴 도입을 확정했다”며 “이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 해협 봉쇄와 무관한 대체 공급처에서 도입될 예정”이라고 밝혔다. 이어 “국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것으로 생각한다”고 말했다. 강 실장은 이재명 대통령의 지시로 7일 출국해 사우디아라비아와 오만, 카자흐스탄, 카타르 등 4개국을 방문한 뒤 전날 귀국했다.
원유는 국가별로 사우디에서 2억5000만 배럴, 카자흐스탄에서 1800만 배럴, 오만에서 500만 배럴을 확보했다. 강 실장은 “(사우디에선) 한국 기업에 배정돼 있지만 선적 여부가 불확실했던 5000만 배럴의 원유를 4∼5월 중에 홍해에 인접한 대체 항만 등을 통해 차질 없이 선적하기로 확실히 약속받았다”며 “또 6월부터 연말까지 총 2억 배럴의 원유를 한국 기업에 우선 배정하고 선적하기로 약속했다”고 밝혔다. 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 도입에 차질이 빚어진 가운데 호르무즈 해협을 거치지 않는 대체 항구를 통해 원유를 우선 공급받기로 한 것. 또 나프타는 사우디에서 50만 t, 오만에서 160만 t을 각각 확보했다. 강 실장은 지난달 아랍에미리트(UAE)를 방문해 2400만 배럴의 원유를 확보한 바 있다.
재계는 정부가 원유, 나프타 등 중동산 원자재를 긴급 확보하면서 시장 불안을 완화하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다. 석유화학 업계는 공장 가동 중단까지 이어지는 최악의 상황을 피할 수 있을 것이란 전망이 나온다. 정유업계 관계자는 “1, 2개월이 아닌 그 이상의 물량을 약속받았다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다. 다만 구체적인 에너지 도입 일정과 규모, 가격이 나오지 않아 실제 제품 가격 안정으로 이어질지는 지켜봐야 한다는 목소리도 나온다.
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