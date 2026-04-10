北최선희-中왕이 회담…“대외기관 전략적 소통 및 협력 강화”

최선희 북한 외무상과 왕이 중국 외교부장이 만나 양국 대외정책기관 간 ‘전략적 의사소통 및 지지협력’을 강화하기로 했다고 조선중앙통신이 10일 밝혔다.
조선중앙통신에 따르면 9일 평양에 도착한 왕 부장은 최 외무상과 평양 금수산 영빈관에서 회담했다. 두 사람은 양국 ‘우호, 협조 및 상호 원조에 관한 조약 체결 65주년’인 올해에 다방면적인 교류와 협조를 더 심화하기로 했다.
회담에서 최 외무상은 양국 정상의 ‘중요 합의’에 따라 전통적인 친선 협조 관계가 새로운 높은 단계에서 활력 있게 발전하고 있다고 언급했다. 이어 “사회주의라는 공동의 이념을 근본 초석으로 하는 조중(북중) 친선을 두 나라 인민의 염원과 이익에 맞게 더욱 강화해 나가겠다”고 했다.
왕 부장도 지난해 9월 베이징에서 열린 북중 정상회담에 대해 “친선 관계를 새로운 단계로 발전시킨 데서 이정표적인 의의를 가지는 근본 지침이 제시됐다”며 “국제 정세가 어떻게 변하든 친선을 훌륭히 수호하고, 공고히 하며, 발전시켜 나가려는 것은 중국 당과 정부의 확고부동한 입장”이라고 말했다.
북한 정부는 같은 날 저녁 왕 부장을 환영하는 연회를 개최했다.
최 외무상은 연회 연설에서 왕 부장의 이번 방북에 대해 “지난해 9월 정상회담에서 이룩된 중요 합의를 철저히 관철함으로써 쌍방 사이의 고위급 왕래와 의사소통을 활성화하고, 친선의 유대를 더욱 공고히 하려는 중국 당과 정부의 확고한 입장의 발현으로 된다”고 밝혔다.
이어 “역사의 온갖 풍파를 이겨내고 사회주의를 핵으로 해서 단결과 협조의 훌륭한 전통을 이어온 친선 관계를 귀중히 여기고 부단히 심화 발전시켜 나가는 것은 우리 당과 정부의 일관한 방침”이라고 강조했다.
이에 왕 부장은 “미국을 비롯한 서방 세력의 가증되는 고립 압살 책동 속에서도 조선이 이룩한 사회주의 건설에서의 새로운 성과들은 김정은 총비서 동지의 현명한 영도에 따라 조선인민이 근면성과 지혜를 발휘한 결실”이라고 치켜세웠다.
왕 부장의 방북은 북한의 경제·국방발전 5개년 계획이 수립되는 당 대회 직후 북중 간 고위급 교류의 성격이 크지만, 다음 달 미중 회담을 앞둔 만큼 중국이 북미 대화 중재 등에 나설 수 있다는 관측도 나온다.
왕 부장이 방북 마지막 날인 10일 김정은 북한 국무위원장을 예방하고, 시진핑 중국 국가주석의 의중을 전달할 수 있다는 분석도 제기된다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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