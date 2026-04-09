李, 재보선 차출설 하정우에 “할일 많은데 작업 들어와”

국민경제자문회의 보고 받다가 언급
“작업에 넘어가고 그러면 안돼” 웃음
정청래 “당에서 그만큼 더 필요해”
“작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다.” (이재명 대통령) ”할 일에 집중하겠다.“ (하정우 대통령AI미래기획수석비서관)
이재명 대통령은 9일 부산 북갑 보궐선거 차출설이 나오는 하 수석에게 이같이 말했다. 이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체회의에서 연구개발(R&D) 관련 보고를 받던 과정에서 하 수석에게 “R&D 연구 방향을 바꾸고 있는 중이긴 한데 지적을 깊이 받아들여서 세심하게 잘 챙겨야 될 것”이라고 말했다. 하 수석은 이에 “과학기술정보통신부와 같이 챙기겠다”고 했다.
이 대통령이 분위기를 바꿔 돌연 “하GPT(하 수석의 별명), 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업들어오는 것 같던데”라고 말하자 현장에선 웃음이 터져나왔다. 더불어민주당이 하 수석을 영입하기 위해 속도를 내고 있는 상황을 겨냥한 것. 하 수석도 미소를 띤 채 “그러니까 말입니다”라고 했다. 이 대통령이 재차 “작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다”고 하자 하 수석은 “할 일에 집중하겠다”고 답했다.
최근 하 수석은 6·3 지방선거에서 부산시장에 출마한 전재수 의원 지역구인 부산 북갑에 차출이 거론되고 있다. 전 의원은 2일 부산시장 출마를 선언하며 “새로운 접근 방식과 자세, 태도를 가진 새로운 세대의 등장을 기대한다. 하 수석 같은 사람이 좋다”고 말했다. 하 수석은 부산 사상초-사상중-구덕고 출신으로 부산에서 학창 시절을 보냈다. 전 의원의 부산 구덕고 6년 후배이기도 하다.
하 수석도 최근 출마 가능성을 열어둔 상태다. 그는 6일 YTN라디오에서 “(출마) 고민을 안 할 수는 없다”며 “결국 인사권자의 결정이 굉장히 중요한데 인사권자가 결정을 어떻게 내릴지 모르는 것이지 않나. 대통령님이 ‘네가 알아서 해라’ 일 수도, 아닐 수도 있는 것”이라고 말했다. 인사권자인 이 대통령의 의중이 중요하다는 것. 북갑은 한동훈 국민의힘 전 대표의 출마 가능성도 거론되고 있다.
민주당 지도부는 하 수석 영입에 적극 나서고 있다. 정청래 대표는 전날 기자들과 만나 “(하 수석 영입에) 삼고초려하고 있다”며 “공식적으로 출마 요청할 날이 조만간 있을 것”이라고 했다. 그는 이날도 이 대통령 발언을 전해듣고는 “하 수석이 국민들에게 굉장히 희망과 미래, 비전을 보여주는 적임자이기 때문에 이 대통령께서도 그렇게 말씀한 것 같다”며 “당에서 그만큼 더 필요한 인재”라고 강조했다.
댓글 0