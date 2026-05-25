취임후 ‘盧추도식’ 첫 참석한 李 “기득권 반발 두려워않고 개혁”

[지방선거 D－9]
노무현 서거 17주기 봉하마을에
“국민주권정부가 반드시 꿈 완수”
文 “성장펀드 가입 놓쳤다” 농담
이재명 대통령은 23일 취임 이후 처음으로 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 참석해 “기득권의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 강고하게 추진하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 이날 경남 김해시 진영읍 봉하마을에서 “추모하는 마음을 넘어 대통령으로서 막중한 책임과 무게를 느끼며 당신의 뜻을 이어가려 한다”면서 이같이 말했다.
이 대통령은 한반도 비핵화, 평화 체제 구축 노력 등이 담긴 10·4 남북공동선언을 거론하며 “분단의 선을 평화의 길로 바꾸며 남북공동선언을 이뤄내신 대통령님의 뜻을 이어받아 평화공존과 공동 성장의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 강조했다.
이어 “먹고사는 문제로 삶을 포기하는 일 없는 세상, 사람이 사람답게 존중받는 대한민국이 노 전 대통령께서 평생에 걸쳐 만들고자 했던 대한민국의 모습”이라며 “대통령님의 못다 이룬 꿈을 국민주권정부가 반드시 완수하겠다”고 했다. 그러면서 “어디 하나 소외되는 곳 없이 전국 방방곡곡의 국민이 고르게 잘사는 균형발전 대한민국을 만들겠다”면서 “정치적 유불리보다 옳고 그름을 먼저 묻겠다. 타협보다 양심을, 계산보다 진심을 선택하겠다”고 했다.
이 대통령은 “성공한 대통령의 유일한 척도는 국민의 삶이 나아지는 것임을 마음에 새기며 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 말했다.
이 대통령의 이날 발언은 권력기관 개혁, 남북 관계 개선, 균형 발전 등 노무현 정부가 추진한 국정 철학을 계승해 나가겠다는 의지를 분명히 한 것으로 풀이된다. 이 대통령이 “당신께서 떠나신 후 이 땅에는 수많은 노무현들이 다시 태어났다. 저 역시 그중 한 사람”이라고 발언하자 참석자들은 박수를 치기도 했다.
이날 추도식엔 문재인 전 대통령 부부, 더불어민주당 정청래 대표, 조국혁신당 조국 대표, 김민석 국무총리 등 범여권 주요 인사들이 자리했다. 문 전 대통령이 최근 빠르게 완판된 국민참여형 국민성장펀드를 거론하며 “나도 가입해 보려 했는데 순서가 오기 전에 마감돼 놓쳤다”고 언급해 웃음이 오갔다.
댓글 0