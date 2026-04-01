장동혁 성토장 된 지방선거 첫 현장 최고위 “비상체제 전환을”

국힘 인천 의원-당협위원장 반발
“중도층에 호소… 정책 혁신해야”
張 “귀한 시간이 아깝다” 불쾌감
與는 수원서 지지층 표심 공략
“尹 정치검찰 조작기소 특검 추진”
국민의힘이 6·3 지방선거를 58일 앞둔 6일 인천에서 현장 최고위원회의를 열고 수도권 표심 공략에 나섰다. 그러나 장동혁 대표를 향해 “당이 후보들에게 짐이 되고 있는지 자문해봐야 한다”는 비판과 ‘비상체제 전환’ 요구가 공개적으로 제기됐다. 최근 당 지지율이 바닥을 치면서 장 대표의 지원 유세를 거부하는 움직임이 확산되는 가운데, 올해 처음으로 열린 현장최고위에서도 지역 의원·당협위원장과 지도부의 공개 충돌이 벌어진 것. 장 대표가 “귀한 시간이 아깝다”고 맞받아치면서 파열음은 더 커질 것으로 전망된다.
● “중도층에 호소해야” 張 면전서 쓴소리
국민의힘 지도부가 6일 인천 남동구 인천시당에서 진행한 최고위원회의에선 현역 의원들과 원외 당협위원장들의 쓴소리가 이어졌다. 정승연 인천 연수갑 당협위원장은 “지역에서 ‘싸우지 말라. 왜 이렇게 분열하느냐’란 지적이 많다”며 “중도층에 호소할 수 있는 정책과 방향으로 혁신하라는 얘기도 많이 듣는다”고 밝혔다. 배준영 의원(인천 중-강화-옹진)은 “역대 선거에서 인천은 전국의 바로미터 역할을 해왔지만 지금은 힘든 게 현실”이라고 했고, 손범규 인천 남동갑 당협위원장도 “지금 우리가 혁신을 이루고 희망을 제시했는지 돌아봐야 한다”고 말했다. 윤상현 의원(인천 동-미추홀을)은 “당이 후보들에게 힘이 되고 있는지, 짐이 되고 있는지 자문해봐야 한다”며 “비상체제로의 전환을 솔직히 후보자들이 원하고 있다. 후보들이 원하는 것은 육참골단(肉斬骨斷)의 결단”이라고 했다. 다만 ‘비상체제 전환’은 장 대표의 2선 후퇴나 비상대책위원회 전환이 아니라 혁신적인 변화를 원론적으로 촉구하는 뜻이었다고 설명했다.
무표정하게 듣던 장 대표는 즉각 맞받아치며 불쾌감을 드러냈다. 장 대표는 “오늘 귀한 시간을 내서 인천에 왔다. 이 귀한 시간을 당내 얘기로 보내는 것은 너무 아깝다”며 “이 시간에는 민주당에 대한 비판, 앞으로 인천에 어떤 것들이 필요한지 말씀하기에도 시간이 부족하다”고 했다. 그러면서 “당내 이야기는 비공개 때 말해도 된다”고 덧붙였다.
비공개 전환 이후 장 대표는 “비공개로 할 얘기들을 공개적으로 하면 외부에서 볼 때 좋지는 않다”며 회의장을 나갔다고 한다. 지도부 측 관계자도 “지금 뭐하는 거냐”며 반발한 것으로 알려졌다. 한 참석자는 “장 대표가 화장실을 다녀왔고, 금방 돌아와 회의를 주재했다”면서도 “불쾌감을 참지 못하고 한마디 던진 후 나간 것 아니겠느냐”고 했다.
당내에선 “올 것이 왔다”는 반응이 나왔다. 한 수도권 당협위원장은 “지지율이 연일 하락하는데도 지도부는 전혀 변화가 없다”며 “선거운동 현장 분위기가 오죽 심각하면 현역 의원과 당협위원장들이 장 대표 면전에서 쓴소리를 공개적으로 했겠느냐”고 말했다. 친한(친한동훈)계 배현진 의원은 “공천이 마무리되면 장 대표의 공간은 더 좁아질 것”이라며 “후보들은 살아남아야 하기 때문에 당 대표 할아버지가 온다고 해도 기다려줄 여유가 없다”고 했다. ● 與, 수원서 수도권 표심 공략
더불어민주당은 6일 경기 수원시에서 현장최고위원회의를 열고 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’의 당위성을 강조하며 지지층 표심을 공략했다. 정청래 대표는 경기아트센터에서 열린 현장최고위에서 “야당의 가장 유력한 대선 후보였던 이재명에 대한 야당 탄압, 정적 죽이기였다는 것이 지금 백일하에 다 드러나고 있다”며 “범죄 행위가 드러난 것은 조작기소 특검을 통해 확실하게 법적인 책임을 묻도록 하겠다”고 밝혔다.
정 대표는 8일에는 대구를 찾아 현장최고위를 진행하고 9, 10일에는 전남 지역을 차례로 방문할 계획이다. 당내에선 “경선이 진행 중인 상황에서 특정 후보를 지원하려는 것 아니냐”는 지적이 나온다. 6일 수원 방문을 두고도 당 일각에선 “친명(친이재명)계 한준호 후보를 누르고 추미애 후보를 당선시키려는 것”이란 주장이 나왔다. 친명계 관계자는 “경선이 치열하게 진행되는 상황에서 경기도를 찾은 것은 특정 후보를 밀려는 의도로밖에 보이지 않는다”고 했다.
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