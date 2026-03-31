주호영 “대구 공천 바로 잡아달라”…장동혁 “숙고해보겠다”

국민의힘 장동혁 대표가 31일 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장과의 비공개 면담 직후 “부의장께서 대구 공천을 바로 잡아달라는 말씀을 주셨고, 저는 숙고해 보겠다고 말씀드렸다”고 밝혔다.
장 대표는 이날 국회부의장실에서 이뤄진 면담을 마치고 취재진과 만나 이같이 말했다. 주 부의장도 “제가 오늘 장 대표께 공천 파행 등 공천 문제점을 말했고 공정하고 제대로 된 공천으로 바로 잡아달라고 요구를 했다”며 “장 대표는 여러가지를 고민하고 숙고하겠다고 말했다”고 전했다.
주 부의장은 “오늘 안에서 당대표한테 무소속 출마 얘기도 했나”는 취재진의 질문에 “그때 상황이 생기면 할 얘기니까. 제 생각이나 결심을 말씀드렸다”고 했다.
주 부의장이 공천을 재고해달라고 요청하고 장 대표가 숙고할 뜻을 내비치면서 대구 공천을 둘러싼 국민의힘의 내홍이 제 2막을 열지에도 관심이 집중되고 있다. 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 이날 전격 사퇴한 것을 계기로 컷오프된 후보자들이 일제히 당 지도부에 재경선을 요구하고 나섰기 때문이다.
주 부의장에 앞서 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장도 이날 국민의힘 지도부를 향해 경선 절차를 중단하고 다시 경선할 것을 촉구했다. 그는 “새로 구성되는 공천관리위원회는 컷오프 된 이진숙, 주호영 후보를 포함한 예비후보 9명 전원을 상대로 투명하고 공정한 경선 절차를 처음부터 다시 밟아야 한다”고 주장했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0