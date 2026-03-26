5500만원→33억…탈북민 출신 박충권 의원, 재산 60배 뛴 비결은?

탈북민 출신 국민의힘 박충권 의원의 재산이 1년 사이 33억 원 늘어난 것으로 나타났다. 지난해 11월 결혼하면서 아내의 재산이 함께 집계되면서다.
국회 공직자윤리위원회가 26일 공개한 ‘2026년 국회의원 정기재산변동신고’에 따르면 박 의원의 재산은 지난해 5550만 원에서 올해 33억8387만 원으로 늘었다. 박 의원은 재산 변동 이유로 ‘혼인으로 추가’라고 적시했다.
박 의원는 지난해까지는 무주택자였고 후원금, 일부 가상자산 등이 재산의 전부였다. 하지만 올해 신고 내역에는 본인과 배우자 명의의 30억 원 서울 서초구 서초동 아파트와 배우자 명의의 서울 성북구 장위동 아파트 등이 신고됐다. 또 오피스텔 2채, 근린생활시설 3곳, 등 부동산 규모는 46억 원 수준이었다. 다만 대출금이 있어 전체 재산은 부동산가액보다는 적었다.
박 의원은 지난해 11월 대검찰청 차장을 지낸 고위검사 출신인 A변호사 자녀와 결혼했다. 박 의원은 1986년 북한 함흥에서 태어나 북한 인재 양성소인 평양 제1고등학교를 3등으로 졸업했으며 2009년 탈북해 한국에 정착했다. 이후 서울대에서 재료공학 석·박사 통합 과정을 마치고 공학박사 학위를 취득한 뒤 현대제철에서 연구원으로 근무하다 22대 총선에서 인재영입으로 정치권에 입문했다. 비례대표로 당선된 박 의원은 현재 당 원내수석대변인을 맡고 있다.
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