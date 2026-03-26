오세훈이 ‘쇄신 대상’ 꼽은 박민영, 장동혁이 재임명

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 11시 16분

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朴, 오세훈·김예지 등 저격한 강경 당권파
미디어대변인 임기 만료 2주만에 재임명

장동혁 국민의힘 대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 신임 대변인단 임명장 수여식에서 박민영 대변인에게 임명장을 수여하고 있다. 2025.09.16 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 신임 대변인단 임명장 수여식에서 박민영 대변인에게 임명장을 수여하고 있다. 2025.09.16 뉴시스
국민의힘 지도부가 임기가 만료된 박민영 미디어대변인 등 대변인단 전원의 재임명을 26일 결정했다. 이충형 전 대변인은 지방선거 예비후보로 등록해 이번 재임명에서는 제외됐다. 오세훈 서울시장 측이 인적 쇄신 대상으로 지목했던 박 미디어대변인을 재임명함에 따라 오 시장과 장동혁 대표 간 갈등이 다시 격화될 것으로 보인다.

국민의힘 함인경 대변인은 이날 오전 당 최고위원회의가 끝난 후 기자들과 만나 “3월 14일자로 임기가 만료된 대변인 2명과 미디어대변인 5인 등 총 7인을 오늘 일괄 재임명하게 됐다”고 밝혔다. 앞서 박 미디어대변인을 포함한 대변인단 임기는 이달 14일 만료됐다. 당 지도부는 16일 회의에서 대변인단의 재임명을 유보했는데, 열흘 만인 이날 재임명을 강행한 것이다.

앞서 오 시장은 공천 신청을 미룬 채 장 대표에게 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문의 후속 조치로 인적 쇄신과 혁신 선거대책위원회 구성 등을 요구한 바 있다. 인적 쇄신의 대상에는 강경 당권파인 박 미디어대변인 등이 거론됐다.

박 미디어대변인은 장애인 비하 발언 등으로 논란에 휩싸인 바 있다. 그는 지난해 시각장애인인 자당 김예지 의원에 대한 공천이 부당하다며 “장애인을 너무 많이 할당해서 문제”라고 발언했다. 최근에는 오 시장을 향해 “30대 당직자를 인적 쇄신하고 원로급 인사들을 데려와 ‘혁신’ 선대위를 꾸리겠다니, 그야말로 해외 토픽감 코미디”라고 비판했다.

장 대표가 박 미디어대변인을 재임명하면서 오 시장과의 갈등이 재점화할 것으로 보인다. 함 대변인은 ‘박 대변인을 임명하는 건 반대 행보가 아니냐’라는 취재진의 질문에 “수석대변인에게 여쭤보는 게 좋을 것 같다”며 즉답을 피했다. ‘최고위 안에서 반대 목소리는 없었나’라는 물음에는 “선거를 앞두고 당 지도부와 후보를 공개 비판하는 것에 대해 우려의 목소리들이 많이 나왔다”고 했다.

함 대변인은 ’임명 강행‘ 이유에 대해 “선거를 앞두고 당 대변인들도 힘을 모아서 싸워야 하는 부분이 있어 일단 다 재임명하기로 결정했다”고 설명했다. 그러면서 “당 대표는 당 내부를 향한 비판은 지방선거 동력을 약화시킨다“며 ”모든 당직자들이 당 후보에 대한 비판을 멈추고 민주당을 향해서 싸워달라는 주문을 했다”고 전했다. 또 “추후 그런 일이 있을 경우 강력하게 조치하겠다고 하셨다”고 부연했다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
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