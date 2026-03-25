한동훈 “서울·부산 수성이 목표? 다른 곳은 그냥 지는거냐”

한동훈 전 국민의힘 대표가 25일 장동혁 대표의 6·3 지방선거 목표를 강하게 비판했다.
장 대표는 전날 지방선거 목표와 관련해 “서울과 부산 승리가 결국은 ‘이 정도면 어려운 상황 속에서도 선거를 잘 치러냈다’고 평가받을 수 있는 기준”이라고 제시했다.
이에 대해 한 전 대표는 “6·25 전쟁이 났는데 부산만 지키고 나머지 다 뺏기면 승리한 것으로 치겠다는 얘기”라며 “다른 곳에 뛰는 사람들은 그냥 지는 것이냐”고 밝혔다.
한 전 대표는 이날 채널A 유튜브 채널에 출연해 “어떻게 선거를 아직 하지도 않고 공천도 안 된 상황에서 다 뺏기고 2개만 지키면 이긴 걸로 치겠다는 말이 나오느냐”며 이같이 말했다.
그는 이어 “전적으로 자기 개인을 위해서 저러는 것”이라고 주장했다.
한 전 대표는 자신의 국회의원 재·보궐선거 출마 가능성에 대해서는 “보수재건에 집중하겠다”며 즉답을 피했다.
그는 “그 과정에서 제가 해야 할 역할이 생기거나 할 수 있는 역할이 생기면 피하지 않겠다”고 했다.
한편 대구시장 후보에서 컷오프(공천배제)된 주호영 국회부의장과의 이른바 ‘주한 연대’ 가능성에는 “우리는 이미 연대하고 있는 것”이라고 주장했다.
최근 정치권에서는 주 의원이 무소속으로 대구시장에 출마하면, 주 의원이 사퇴한 대구 수성갑 국회의원 보선에 한 전 대표가 무소속으로 나가는 시나리오가 제기되고 있다. 다만 한 전 대표가 이날 이러한 시나리오에 대해 인정한 것은 아니다.
그는 “주 부의장께서는 제가 주장하는 보수재건에 전적으로 공감한다고 말씀해 주셨고, 이런 상식적인 정치인들이 뜻을 모아야 한다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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