국힘 경기지사 인물난… 유승민-김문수까지 거론, 추가공모 검토

경기지사에 중량급 인사 도전 없어
이정현 “선택 폭 넓히는 방안 검토”… “불출마 선언 유승민 설득” 목소리
前의원들 기초단체장 출마도 줄어
“시도지사 삭발할 만큼 분위기 나빠”… 빨간색 아닌 흰 점퍼 입고 선거전도
국민의힘이 6·3 지방선거에서 구인난을 겪고 있는 가운데 경기도지사 후보 추가 공모를 검토하고 나섰다. 대선주자급 정치인으로 주목을 받을 수 있는 경기도지사의 상징성을 고려해 중량감 있는 인사를 등판시키는 방안이 논의되고 있는 것. 당내에선 유승민 전 의원과 함께 지난해 대선에 출마했던 김문수 전 고용노동부 장관 등이 거론된다.
하지만 유 전 의원은 불출마 의사를 밝힌 데다 보수 성향이 강한 김 전 장관은 중도 확장에 어려움을 겪을 수 있다는 우려가 나오는 가운데 당 지지율이 바닥을 치면서 새 인물 영입론도 진전을 보기 힘든 상황이다. 공천이 본격화됐음에도 구인난이 좀처럼 해소되지 않자 당내에선 “쪼그라든 당세를 그대로 보여주는 것”이라는 우려가 나온다.
● 李 “경기지사 선택 폭 넓히는 방안 검토”
이정현 공천관리위원장은 24일 “경기도는 관리형 후보로 접근할 수 있는 지역이 아니다”라며 “수도권 전체 선거 구도를 흔들 수 있는 지명도와 상징성과 확장성, 그리고 국가 비전을 제시할 수 있는 리더십이 필요하다”고 밝혔다. 그러면서 “필요하다면 선택의 폭을 더 넓히는 방안까지 함께 검토하고 있다”고 강조했다.
경기도지사 선거는 지방선거 전체 판도와도 직결되는 만큼 본선 경쟁력이 있는 인물을 전략공천 하거나 추가 접수하는 방안을 시사한 것으로 풀이된다. 국민의힘에선 현재까지 양향자 최고위원과 함진규 전 의원만 공천을 신청한 상태다. 경기도는 유일하게 인구 1000만 명이 넘는 광역단체로 이재명 대통령은 물론이고 김 전 장관과 손학규 남경필 전 의원 등이 경기도지사로 일하며 대선주자로 발돋움했다.
당내에선 불출마를 선언한 유 전 의원을 다시 설득해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 유 전 의원의 중도 노선과 경제·정책 전문가 이미지를 내세우면 여당 강세 지역인 경기도에서도 경쟁을 해볼 만하다는 것. 당의 한 핵심 관계자는 “장동혁 대표가 유 전 의원을 삼고초려해야 한다”며 “유 전 의원이 나서만 준다면 수도권은 물론이고 전체 선거 구도에서도 중도층, 청년 표심에 영향이 상당할 것”이라고 말했다. 일각에선 김 전 장관을 등판시켜 선거판을 키워야 한다는 주장도 제기되고 있다.
그러나 당 지지율이 하락세를 면치 못하고 있어 전략공천과 추가 공모 모두 쉽지 않을 거란 관측이 많다. 당 관계자는 “출마해 봤자 승리 가능성이 낮은 데다 지지율도 회복이 안 되고 있어 적극적으로 나서는 인물이 없다”며 “지도부와 공관위 모두 고민에 빠진 상황”이라고 했다. 지도부는 기업인 영입도 시도하고 있지만, 가시적 성과는 없는 것으로 알려졌다.
● 구인난 속 전직 의원 출마도 줄어
기초단체장 후보도 구인난을 겪기는 마찬가지다. 과거 지방선거에선 전직 의원들 상당수가 인지도를 바탕으로 당선 가능성이 높은 지자체에 출마해 정치적 재기를 노렸다. 2022년 지방선거에선 이성헌(서울 서대문구청장), 정문헌(서울 종로구청장), 신상진(경기 성남시장), 이상일(경기 용인시장) 등 전직 의원 상당수가 수도권 기초단체장에 당선됐다.
하지만 이번엔 강기윤(경남 창원시장), 김용판(대구 달서구청장), 김병욱(경북 포항시장 컷오프) 전 의원 등만 영남권에 출마하는 등 전직 의원 출마가 눈에 띄게 감소했다. 야권 관계자는 “선거에 대한 비관적인 전망이 확산되자 전직 의원들조차 출마를 꺼리는 것”이라고 했다.
김진태 강원도지사와 박형준 부산시장이 최근 잇달아 ‘릴레이 삭발’에 나선 것도 당의 현주소를 드러냈다는 평가다. 현직 광역단체장이 삭발로 유권자들에게 호소해야 할 만큼 선거 분위기가 좋지 않다는 것. 김영환 충북도지사와 김병욱 전 의원은 컷오프에 반발해 머리를 깎기도 했다. 일부 예비후보들이 당 색인 빨간색 점퍼가 아닌 흰색 점퍼를 입고 선거전을 뛰는 것을 두고도 “당을 내세웠다가는 선거에서 이길 수 없다고 보는 것”이란 분석이 나오고 있다.
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