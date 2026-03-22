‘공천 잡음’ 대구 간 장동혁 “당대표인 제 책임…공정 경선 돼야”

국민의힘 장동혁 대표는 6·3 지방선거를 앞두고 대구시장 후보 공천 내정설이 제기된 데 대해 “모든 것이 당 대표인 제 책임”이라며 “공천 과정에서 여러 얘기가 나온 것에 대해 당 대표로서 죄송스럽다”고 사과했다.
22일 장 대표는 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 대구 지역 의원들과 비공개 연석회의를 진행한 뒤 기자들과 만나 “오늘 들은 많은 얘기를 한마디로 정의하면 대구시장 공천은 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있도록 ‘시민 공천’을 해달라는 취지”라며 이같이 밝혔다.
이어 ‘시민 공천’이라는 표현에 대해 “경쟁력 있는 후보를 낼 수 있도록 판단을 시민들께 맡겨달라는 취지”라며 “대구를 가장 잘 이끌 수 있는 후보를 낼 수 있는 경선 방식, 공천을 해달라는 뜻으로 이해했다”고 말했다.
그는 “공천관리위원장과 소통해서 여러 상황을 빨리 종료하고 시민들도 납득할 수 있는, 제대로 경쟁력 있는 후보를 낼 수 있는 공천이 되도록 당 대표로서 역할을 할 것”이라고 했다.
그러면서 “오늘 나눈 말들이 공관위에 전달되고 공천 과정에 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
장 대표는 이정현 공관위원장이 ‘시민 공천’을 받아들이지 않을 경우에 어떻게 할 방침인지 묻는 말엔 “미리 말씀드리는 것보다 (오늘 회의의) 뜻이 잘 전달돼서 공천에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다는 말로 대신하겠다”고 했다.
현역 중진들을 모두 경선에 참여시킨다는 의미로 이해해도 되는지 묻는 말엔 “경선에 참여했던 분들을 지지한 표심이 갈라지거나 분산되지 않는 것도 중요하다”며 “그런 점까지 고려해 공정한 경선이 되도록 최선의 노력을 다하겠다”고만 답했다.
이날 간담회에는 대구시장에 출마한 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선)·유영하(초선)·최은석(초선) 의원 등을 비롯해 대구 지역 의원 12명 전원이 참석했다.
앞서 이 위원장이 주 의원 등 현역 중진에 대한 컷오프(공천 배제) 가능성을 언급하면서 최 의원이나 이진숙 전 방송통신위원장 등 특정인을 염두에 둔 것 아니냐는 ‘내정설’이 불거졌다. 공천을 둘러싼 당내 내홍이 이어지자 장 대표가 이날 간담회를 먼저 제안한 것으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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