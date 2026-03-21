李 “처벌-세무조사와 ‘자발 상환’ 중 선택”…부동산 불법 대출 직격

이재명 대통령이 사업자 대출로 부동산 구입 자금을 마련하는 행태를 지적하며 사실상 자발적 상환을 당부했다.
이 대통령은 21일 X(옛 트위터)를 통해 국세청의 사업자 대출 전수 조사 기사를 공유하며 “사기죄 형사 처벌에 국세청 세무조사까지 받고 강제 대출 회수당하는 것과 선제적으로 자발 상환하는 것 중 어떤 선택이 더 합리적일지는 분명하다”고 밝혔다.
이달 17일 이 대통령은 X에서 “부동산 투기 자금으로 쓰려고 부동산 구입 자금 대출을 하지 않으려는 금융기관에서 사업자금이라 속이고 대출받아 부동산 구입용으로 쓰면 사기죄로 형사처벌 된다“고 문제를 제기했다.
이어 ”금융감독원과 국세청이 합동으로 전수조사해서 사기죄로 형사 고발하고 대출금을 회수할 수도 있다”고 경고했다.
이 대통령이 사업자 대출의 유용을 지적하자, 임광현 국세청장은 19일 X에 “지난해 하반기 주택취득과정에서 제출된 자금조달계획서 내용을 국세청이 분석한 결과 사업자 대출을 포함한 ‘그 밖의 대출’의 전체 규모가 상당히 증가한 것으로 나타났다”며 이 대통령의 지적을 뒷받침했다.
이어 “사업자 대출은 본래 사업 운영에 필요한 자금을 조달하기 위한 것”이라며 “이를 개인 주택 취득에 전용하고 해당 대출이자를 사업경비로 처리하는 행위는 명백한 탈세”라고 지적했다.
그러면서 “국세청은 자금조달계획서에 사업자 대출로 기재된 건을 전수 검증하고 탈세 혐의가 확인되면 엄정 대응하겠다”고 강조했다.
부동산 구입 자금을 마련하기 위해 부정한 방법으로 대출받는 상황에 대해
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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