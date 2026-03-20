李, ‘김건희 의혹’ 서울-양평 고속도로 사업 재개 지시

이재명 대통령이 서울~양평 고속도로 사업을 재개할 것을 지시했다고 20일 홍익표 대통령정무수석비서관이 밝혔다. 해당 사업은 2023년 불거진 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사 일가에 대한 ‘양평 고속도로 변경 특혜 의혹’으로 약 3년간 추진이 중단됐다.
홍 비서관은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 통해 “이 대통령의 지시로 정부는 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울~양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다”고 말했다.
‘양평 고속도로 변경 특혜 의혹’은 서울~양평 고속도로 노선 종점이 예비 타당성 조사까지 통과한 경기 양평군 양서면에서 김 여사 일가의 토지가 있는 양평군 강상면으로 바뀌면서 불거졌다.
홍 비서관은 “2023년 6월 대안 노선 검토 과정에서 고속도로 종점이 양서면에서 강상면으로 변경되면서 특검 대상이 됐다”며 “그동안 지역 주민과 지자체, 그리고 정치권에서는 특혜 문제와 별개로 국민 편의와 지역 염원 등을 고려해 수도권 동부 핵심 교통 축이 될 서울~양평 고속도로 사업에 대한 신속한 재개를 지속적으로 촉구해 왔다”고 전했다.
이어 “2029년에는 교산 신도시까지 입주를 앞둔 상황이라는 것을 고려할 때 서울~양평 고속도로 사업은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 “이재명 정부는 고속도로 건설 지연에 따른 지역 주민들의 불편을 해소하기 위해 사업을 재개하기로 결정했다”고 설명했다.
그러면서 “먼저 기획예산처는 올해 상반기 중 사업을 재개하기 위한 예산 지원 방안을 마련할 예정”이라며 “이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주하고 지역 주민과 미래 세대를 위한 최적의 노선을 신속히 결정해 2029년 말에는 사업에 착공할 수 있게 하겠다”고 부연했다.
아울러 “정부는 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식시키고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.
홍 비서관은 여권 일각에서 해당 사업을 원안대로 재개해야 한다고 촉구하는 것과 관련해 “원점에서 재검토한다는 것은 모든 가능성을 열어놓고 검토하겠다는 뜻”이라고 말했다.
그는 “기존의 우리가 흔히 알고 있는 양서면 안과 또 다른 수정안 두 가지 안을 동시에 놓고 검토하고 있다”며 “경우에 따라서는 예비 타당성 조사 용역 과정에서 좀 더 합리적인 노선이 있다면 그것도 반영될 수 있다”고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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