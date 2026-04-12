패러글라이딩 중 실종 50대, 바다에서 심정지로 발견

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 12일 18시 27분

글자크기 설정

기사과 직접 관계 없는 자료사진. 뉴스1
기사과 직접 관계 없는 자료사진. 뉴스1
충남 보령에서 패러글라이딩을 하다가 실종된 50대가 심정지 상태로 발견됐다.

경찰 등에 따르면 12일 오후 1시 50분경 보령시에 있는 대천해수욕장 해상에서 50대 A 씨가 발견됐다. 전날 오후 6시 40분경 대천해수욕장 근처에서 패러글라이딩을 하다가 연락이 두절된 지 약 19시간 만이다.

경찰은 신고 접수 뒤 수색을 벌이다가 심정지 상태인 A 씨를 발견해 근처 병원으로 옮겼다. 관계 당국은 자세한 사고 경위 등을 조사하고 있다.

#패러글라이딩#실종#50대
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스