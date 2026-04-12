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사회
패러글라이딩 중 실종 50대, 바다에서 심정지로 발견
동아일보
업데이트
2026-04-12 18:40
2026년 4월 12일 18시 40분
입력
2026-04-12 18:27
2026년 4월 12일 18시 27분
정봉오 기자
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기사과 직접 관계 없는 자료사진. 뉴스1
충남 보령에서 패러글라이딩을 하다가 실종된 50대가 심정지 상태로 발견됐다.
경찰 등에 따르면 12일 오후 1시 50분경 보령시에 있는 대천해수욕장 해상에서 50대 A 씨가 발견됐다. 전날 오후 6시 40분경 대천해수욕장 근처에서 패러글라이딩을 하다가 연락이 두절된 지 약 19시간 만이다.
경찰은 신고 접수 뒤 수색을 벌이다가 심정지 상태인 A 씨를 발견해 근처 병원으로 옮겼다. 관계 당국은 자세한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
#패러글라이딩
#실종
#50대
정봉오 기자 bong087@donga.com
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