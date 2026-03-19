정청래 “내가 李대통령 설득한 것처럼 말하는 건 갈라치기”

더불어민주당 정청래 대표가 19일 ‘중대범죄수사청(중수청) 및 공소청 설치법’ 국회 본회의 상정을 앞두고 “70여년 동안 무소불위로 휘둘렀던 검찰의 전횡을 제도적, 법적으로 차단하고 제자리로 돌려놓게 되는 마지막 여정을 오늘 시작한다”고 밝혔다. 그는 “검찰개혁은 이재명 대통령 시대가 아니었다면 불가능한 일이었다”며 “이 대통령을 제가 직접 만나 개혁 의지가 없는데 설득한 것처럼 (이야기하는 건) 갈라치기”라고 반박했다.
정 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회 모두발언에서 “수많은 독점적 권력을 행사해왔던 검찰을 민주주의 원리에 맞게 돌려내는 자랑스러운 일을 국민과 함께, 이재명 대통령과 함께 우리 민주당이 오늘 수행하게 된다”며 이같이 말했다. 민주당은 의원총회가 끝난 후 열린 국회 본회의에서 공소청 법안을 상정했다. 정 대표는 “오늘이 오기까지 우리 의원들께서 할말 참고 양보할 거 양보하고 대화할 거 대화해서 좋은 안을 내왔다”며 “과정 속에서 수고를 아끼지 않았던 법제사법위원회 위원들과 적극 동참해주신 민주당 전체 의원께 감사드린다”고 했다.
정 대표는 서울 외 지역에서 현장 최고위원회를 개최한 데 따른 효과와 성과도 소개했다. 그는 “어제 진주에 가서 최고위를 하고 하동군 재래시장에 가서 한바퀴를 돌았다”며 “예전과 다른 따뜻한 눈빛을 민주당 일행에게 보여줘서 감사했고 더 잘해야겠다고 생각했다”고 전했다. 이어 “지금까지 현장 최고위는 주로 대도시 위주인 광역시도로 갔는데 기초단체나 시군구로 될 수 있으면 옮겨서 현장 최고위도 하려고 한다”며 “그때 서산에 갔는데 서산에서 하는 말이 ‘여당 최고위를 난생 처음 본다’였다. 이것도 지방선거를 위해서 좋은 효과가 아닐까라는 생각이 들었다”고 전했다.
한병도 원내대표는 국민의힘이 상임위원회 운영에 비협조적이라며 여야 배분을 재검토할 수 있다고 밝혔다. 현재 18개 상임위 가운데 야당 몫은 의석수에 비례해 정무위원회, 기획재정위원회 등 7개다. 한 원내대표는 “정무위는 아예 열리지 않는 등 오히려 국정 발목을 잡는, 국익과 관련된 법안도 막는 행태가 되면 상임위 배분은 나눠먹기식으로 해서는 안 되겠다”며 “실제로 상임위 배분을 재검토해야되는 것 아닌가”라고 했다. 이에 의원들은 “맞다”고 공감했다. 한 원내대표는 국민의힘을 향해 “다시 한번 국익과 관련된 것을 협상으로 삼지 말라”고 경고했다.
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