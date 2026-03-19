김영환 삭발 “나를 컷오프할 수 있는 사람은 도민뿐”

19일 국민의힘에서 충북도지사 공천을 둘러싼 갈등이 이어졌다. 국민의힘 공천관리위원회로부터 컷오프(공천 배제) 통보를 받은 김영환 충북도지사는 “나를 컷오프 할 수 있는 사람은 오직 충북도민뿐”이라며 삭발을 거행했다.
김 지사는 이용원을 찾아 삭발하는 영상을 19일 페이스북에 올렸다. 김 지사는 “민심은 누구도 막을 수 없다”며 “누가 감히 누구의 목을 치려 하는가”라고 했다. 이어 “나를 컷오프 할 수 있는 사람은 오직 충북도민뿐”이라며 “이를 알지 못한 채 부화뇌동하며 부나방 같은 날갯짓을 해서는 안 된다”고 했다. 그러면서 “아직 우리에게는 희망이 있다”며 “우리의 절망이 곧 희망”이라고 덧붙였다.
국민의힘에선 충북도지사 공천을 두고 갈등이 이어지고 있다. 컷오프된 김 지사는 김수민 전 충청북도 정무부지사를 공천하기 위한 밀실 야합이라고 주장하며 연일 공관위를 비판했다. 김 지사는 18일 페이스북을 통해 “충북 선거를 왜 전라도 출신 공관위원장이 좌지우지하느냐”며 “김수민을 등록시켜 후보를 만드는 야바위 정치”고 주장했다.
‘충주맨’ 김선태 전 주무관을 발굴한 조길형 전 충주시장은 예비후보에서 사퇴했다. 조 전 시장은 17일 페이스북을 통해 “저는 지난 13년간 몇 차례 당명이 바뀌고, 대통령 탄핵을 두 번이나 겪으면서도 국민의힘 당원으로서 충실했다”며 “공천 심사도 끝난 후 새치기 접수 등 며칠간의 이해하기 어려운 상황을 보면서 지금의 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 그 당이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없다”고 했다.
충북도지사 예비후보인 윤희근 전 경찰청장은 “공정한 경쟁은 같은 기준에서 시작돼야 한다”며 후보자 공개토론 등을 제안했다. 윤 전 청장은 19일 페이스북에 쓴 글에서 “충북도지사 후보 선출 과정이 누구에게나 동등한 조건 아래 진행돼야 한다”며 “공천 가점 전면 배제, 도민 100% 여론조사, 후보자 간 공개토론을 제안드린다”고 했다. 그러면서 “최종 후보는 특혜가 아니라 검증과 경쟁을 통해 결정돼야 한다”고 했다.
공관위가 결정한 추가 공천 신청 기간에 후보로 등록한 김 전 정무부지사는 갈등이 이어지자 18일 페이스북에 “공관위에 간곡히 요청드린다”며 “충북지사 후보는 경선을 통해 결정해 달라”고 했다. 그는 “후보 등록 이후 많은 이야기를 들었다”며 “사실이 아닌 부분이 너무 많아 일일이 나열하기 어렵다”고 했다. 그러면서 “존경하는 예비후보들과 충북을 위한 미래 비전을 함께 겨루고 싶다”며 “선의의 경쟁을 통해 실력을 검증받은 가장 좋은 상품을 시장에 내보이는 것이 제가 지키고자 하는 보수”라고 했다.
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