조은희 “장동혁 안바뀌면 서울은 따로…별도 선대위 불가피”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 18일 10시 27분

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국민의힘 조은희 의원. 뉴스1
국민의힘 조은희 의원. 뉴스1
국민의힘 소장파 모임에 속하는 재선 조은희 의원(서울 서초갑)은 18일 “장동혁 대표가 바뀌지 않는다면 서울은 (6·3 지방선거를) 따로 하겠다는 생각”이라고 밝혔다.

조 의원은 이날 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’와의 인터뷰에서 “(장 대표가 혁신 선거대책위원회로) 가지 않는다면 서울시에서 따로 오세훈 서울시장 중심으로 혁신적인 방향으로 가야 할 것”이라며 이같이 말했다.

그는 중앙당이 혁신 선대위를 꾸리지 않을 경우 별도로 선대위를 꾸려 선거운동에 나선다는 의미인지 묻는 말에 “본래 광역단체장 선거는 각 시도당 중심으로 선대위가 따로 발족된다. 불가피한 수순”이라고 설명했다. 이어 “중앙당과 서울시당이 양 수레바퀴처럼 잘 굴러가면 좋겠지만, 중앙당에 제대로 된 수레바퀴가 없으면 그냥 자전거 타듯이 사이클로 가는 것”이라고 했다.

그러면서 “전날 장 대표가 앞으로 변화와 쇄신을 하겠다면서 ‘이기는 선대위’라고 표현했던데, 사실상 혁신 선대위로 하겠다는 말로 믿고 싶다”고 했다.

조 의원은 오 시장이 요구해 온 혁신 선대위가 사실상 장 대표의 2선 후퇴를 의미하는지 묻는 말엔 “현직 당 대표가 물러나지 않은 상황에서 그런 말을 하는 것이 선거에 과연 도움이 될지 의구심이 있다”면서도 “지금 상황은 비대위원장이 와서 당을 추슬러야 할 만큼 위기 상황”이라고 답했다.

이어 “다수의 서울시 출마자가 (지금 상태로는 선거를) 치를 수 없다고 생각할 수 있는 여지가 있다”며 “(기울어진) 운동장을 바로잡아서 싸울 수 있는 조건을 만들어 달라는 간절함을 장동혁 지도부가 외면하지 않을 것으로 기대한다”고 말했다.

그는 오 시장이 전날 공천을 신청한 데 대해선 “당 지도부가 혁신 의지를 아직 보이지 않아서 두 번이나 등록을 연기했는데, 그렇다고 당 지도부하고만 겨룰 수는 없지 않으냐”며 “무언가를 요구하고 바라기보다 본인이 스스로 개척하고 나가겠다는 결심도 한 것”이라고 전했다.

이정현 공천관리위원장에 대해선 “‘혁신 공천’을 말씀하는데 실제로 원칙이 잘 보이지 않는 ‘원님 공천’ 아닌가”라며 “그 뒤에 ‘윤 어게인(again)’이 있지 않은지 많은 의원이 의심을 갖고 있다”고 비판했다.

#조은희#오세훈#서울시장#장동혁#국민의힘
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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