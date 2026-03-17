오세훈 “잘못된 방향” 비판에…장동혁 “모두 만족할 수는 없어”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 17일 17시 56분

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장동혁 국민의힘 대표가 17일 오후 서울시 마포구 마포대로 채그로에서 열린 맘(Mom)편한특별위원회 저출생영유아보육분과위원회 1차 현장 간담회에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1
장동혁 국민의힘 대표가 17일 오후 서울시 마포구 마포대로 채그로에서 열린 맘(Mom)편한특별위원회 저출생영유아보육분과위원회 1차 현장 간담회에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1
국민의힘 장동혁 대표는 오세훈 서울시장과 박수민 의원이 6·3 지방선거 서울시장에 공천 신청 의사를 밝힌 데 대해 “멋진 경선을 치러주길 바란다. 서울시장 선거에서 꼭 승리할 수 있도록 함께 힘을 모아주면 좋겠다”고 밝혔다.

장 대표는 17일 서울 마포구에서 열린 ‘맘(Mom)편한 특별위원회’ 간담회에 참석한 뒤 기자들과 만나 “이제 서울시장 선거도 본격적인 경선에 돌입하게 됐다“며 이같이 말했다.

오 시장은 그간 장 대표 2선 후퇴 및 혁신 선거대책위원회 출범을 요구하며, 당 공천관리위원회가 제시했던 두 차례의 후보 공모 마감 기간(8일, 12일)까지 공천을 신청하지 않다가 이날 3차 접수 마감을 앞두고 출마를 선언했다.

오 시장은 이날 서울시장 후보로 등록한다고 밝히며 당 지도부를 향해 “극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”고 비판했다.

이를 두고 장 대표는 “지방선거 승리를 위해서 여러 말씀을 주신 것으로 생각하겠다”고 했다. 그는 “(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문 채택 이후 나름대로 당의 변화를 위해 노력하고 있지만 속도감이나 내용에 있어서 누구나 다 만족할 수는 없다고 생각한다”며 “여러 상황을 봐가면서 지방선거에서 승리할 수 있도록 더 많은 당의 변화와 혁신을 이끌어내겠다”고 말했다.

혁신 선대위 출범에 대해선 “통상 총선이든 지선이든 공천이 마무리되는 시점에 선대위가 출범한다”며 “공천을 최대한 빨리 마무리하고 후보들이 함께 뛰면서 지선 승리를 이끌어낼 수 있도록 이기는 선대위를 구성하겠다”고 했다.

선대위 구성을 두고는 “최고위원회 의결이 필요한 부분도 있다”며 “나머지 부분은 지도부와 상의하면서 결정해 나가겠다. 여러 의견을 모아서 가장 잘 싸울 수 있는 선대위를 구성하겠다”고 설명했다.

이어 “이름이 어떻든 선대위 구성은 선거에서 이기기 위한 구성”이라며 “지선에서 승리할 수 있는 최선의 선대위를 구성하겠다”고 강조했다.

#장동혁#국민의힘#오세훈#서울시장#박수민#경선
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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