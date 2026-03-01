김민석 “핵잠 합의 이행” 밴스 “비관세 장벽 소통”

김민석 국무총리가 12일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 J D 밴스 미 부통령과 만나 “한국의 핵추진 잠수함, 원자력 등 안보 분야 합의를 조속히 이행해 나가자”고 강조했다. 밴스 부통령은 비관세 장벽 완화에 대한 한국의 적극적인 조치를 당부했다.
김 총리는 1월 방미 후 50일 만에 밴스 부통령과 회담을 갖고 대미투자특별법 통과에 대해 “우리의 강력한 투자 합의 이행 의지를 보여주는 것”이라고 평가했다. 이어 “이번 입법을 계기로 한미 조인트팩트시트(JFS·공동설명자료) 이행에 더욱 박차를 가할 수 있는 추동력을 얻은 만큼 핵추진 잠수함, 원자력, 조선 등 안보 분야 합의 사항도 조속히 이행해 나가자”고 강조했다. 밴스 부통령은 이에 대미투자특별법 통과로 투자 합의 이행을 위한 법적 여건이 마련된 것을 환영했다고 총리실은 13일 전했다.
김 총리는 밴스 부통령에게 쿠팡 사태 및 종교 문제 등이 최근 안정적으로 관리되고 있다고 강조했다. 이에 밴스 부통령은 “한국의 국내 법과 체계를 존중한다”며 정부 노력에 사의를 표했다고 한다.
밴스 부통령은 또 “비관세 장벽 등에 대한 소통을 계속 이어가자”고도 언급했다. 전날 미 무역대표부(USTR)가 한중일 등을 상대로 착수한 무역법 301조 조사를 염두에 둔 발언으로 해석된다.
총리실은 또 “김 총리와 밴스 부통령은 한반도 문제에 대해서도 의견을 교환했으며, 북한과 대화의 문이 열려 있음을 재확인하고, 한미 간 긴밀한 소통을 이어 나가자고 했다”고 전했다. 김 총리는 1월 밴스 부통령과의 회동에서 미국에 대북특사 파견을 제안한 바 있다.
김 총리는 또 한국계인 앤디 김 연방 상원의원을 만나 대미 투자의 신속한 진행을 위한 미국 비자제도 개선 관련 법안이 통과될 수 있도록 당부했다. 김 총리는 특히 한국인 전문직 비자 쿼터를 신설하기 위해 발의된 ‘한국 동반자 법안’이 신속히 통과될 수 있도록 협조해달라고 김 의원에게 요청했다.
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