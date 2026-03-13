시장서 1000원 호떡 맛본 李 “오랜만에 반가운 가격”

이재명 대통령이 13일 충북 청주 사창시장을 방문해 주민 및 상인들과 소통했다고 청와대 전은수 부대변인이 전했다. 사창시장은 조선시대 양곡을 보관한 유서 깊은 곳으로, 1980년대 현대적 시장의 면모를 갖춘 이래 지역 경제의 중심이자 종합시장으로서 자리를 지켜왔다.
전 대변인에 따르면 이날 이 대통령은 상인회장의 안내로 시장 곳곳을 둘러보며 시민들과 인사를 나눴다.
상인들은 “사창시장을 방문해 준 첫 대통령”이라며 반가움을 표했다. 아울러 이 대통령의 손을 잡고 “더 살기 좋은 나라를 만들어 달라” “건강을 잘 챙기며 일해 달라”고 요청하면서 이 대통령과 포옹하기도 했다.
이 대통령은 시장 내 한 두부 가게를 찾아 국산 콩으로 두부를 만드는 과정을 살폈다. 이후 가게 안 평상에서 상인회장 및 주인 부부와 앉아 갓 만든 즉석 두부를 시식했다. 이 대통령이 국산 콩과 수입 콩 두부의 선호도를 묻자, 가게 주인은 “국산 콩이 두 배 가까이 비싸지만 우리 농산물을 찾는 손님이 훨씬 많다”고 답했다.
이 대통령은 시장 명물인 1000원짜리 호떡을 맛보곤 “오랜만에 접하는 반가운 가격”이라며 웃어 보였다.
현장의 목소리도 들었다. 상인들은 온누리상품권 사용이 늘어나는 추세에 발맞춰 디지털 온누리상품권이 더 활성화돼 전통시장에 활력을 불어넣을 수 있도록 힘써 줄 것을 건의했다.
이에 이 대통령은 상인들이 체감할 수 있는 실질적인 지원이 이뤄지도록 지속적으로 세심히 살피겠다고 화답했다.
일정의 마지막으로 이 대통령은 시장 내 식당에서 보리밥과 열무순겉절이, 된장찌개, 고등어구이 등으로 오찬했다. 이 대통령은 이 자리에서 “장사도 결국 진심은 통하기 마련”이라고 말했다. 이어 상인들이 진실한 마음으로 손님을 대할 때 장사가 번창하듯, 정부가 국민을 향해 다하는 진심 또한 반드시 전달될 것이라 믿는다고 강조했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0