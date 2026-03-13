李 “대전·충남 통합, 끽 섰다…충북까지 거대통합 고민해야”

  • 입력 2026년 3월 13일 15시 32분

충북서 타운홀미팅..“부동산, 제가 좀 쥐어짰더니 떨어져”

이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 ‘충북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 13일 부동산과 관련해 “제가 좀 쥐어짰더니 좀 더 떨어지고 있는데, 그럼에도 불구하고 평당 2억이 넘어가는 아파트가 있다”며 “대한민국이 1극 체제로 지나치게 집중이 되면서 온갖 문제들이 나타나고 있다”고 했다.

이 대통령은 이날 오후 충북 청주오스코에서 열린 ‘충북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 “국토 균형 발전이라고 하는 것은 집값 문제부터 어쩌면 앞으로 산업과 기업의 국제 경쟁력에도 영향을 미칠 것”이라며 이렇게 말했다.

이 대통령은 “충북에는 아파트 한 채가 2억, 3억짜리도 많이 있을 것”이라며 “그런데 한 평에 2억을 넘어선다니, 주거비용이 더 올라가지 않느냐”라고 했다. 이어 “물가도 비싸진다”며 “그런데 지방은 땅이 남아 심각한 문제”라고 했다.

이 대통령은 “국가 역량을 총동원해야 한다”며 “지역에 산업과 기업들을 배치하고 다음 세대들이 서울 수도권에 가지 않고 태어난 곳에서, 부모님 고향에서 살아갈 수 있는 방법을 만들어야 한다”고 했다.

또 이 대통령은 대전·충남 통합 논의를 언급하며 “급정거를 한 상태”라고 했다. 이 대통령은 “충남 대전이 통합을 한다고 하길래 ‘잘 됐다, 마침’ 그래서 우리가 열심히 했더니 또 갑자기 끽 섰다”며 “이상하다”고 했다. 그러면서 “밀면 같이 가야 하는데, 또 스톱이 됐다”며 “그러나 언젠가 지역 통합은 이루어질 수밖에 없다”고 했다.

이 대통령은 충북도민에게 “충남북, 대전까지 통합해 하나 거대한 경제권 행정 체계를 만들어 볼 것이냐에 대해 여러분도 한번 고민을 해보셔야 할 것”이라고 했다. 이 대통령은 “가급적이면 광역으로 통합해 지역 경쟁력을 높이는 게 좋지 않을까”라며 “전 세계적으로 소위 초광역화가 이루어지고 있다”고 했다. 이어 “국제 경쟁은 도시 중심으로 이루어지는 측면이 있다”며 “도시들의 경쟁력을 올리려면 광역화가 (필요하다)”고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
