與 “공소취소 거래설, 고발-제소 등 모든 방법 동원 강력대응”

더불어민주당이 이재명 대통령과 관련한 공소 취소 거래설에 대해 고발, 언론중재위원회 제소 등 가장 강력한 방법을 동원해 대응하겠다고 했다.
김현정 민주당 원내대변인은 12일 의원총회 후 기자들과 만나 “의원총회에서 공소취소 거래설 관련해서 당 차원의 적극적인 조치가 이뤄져야 한다는 의견이 있었다”며 “(공소취소 거래설을 처음 언급한) 장인수 전 MBC 기자의 공소취소 음모론과 관련해서 무관용 원칙에 의해 강력하게 대응해야 한다는 의견이 있었다”고 했다.
김 원내대변인은 “모든 수단에는 언론중재위원회 제소라든지 방송통신심의위원회 제소라든지 법적인 고발 등이 다 포함된다”며 “구체적으로 어떤 걸로 (대응) 할지는 검토해서 결정해야 하지만, 모든 수단을 다 강구해서 강력히 대응하겠다는 것”이라고 말했다.
검찰개혁 법안에 대해선 정부안의 당론 채택을 다시 확인했고 정부안을 중심으로 국회 법제사법위원회에서 논의해 3월 안에 국회 본회의를 통과시키기로 했다. 김 원내대변인은 “이미 (정부안은) 당론으로 결정됐고 다만, 기술적 부분에 한해서만 원내 법사위에서 논의한다는 단서를 붙여 당론으로 확정했다는 것이 사실이다”며 “그 기조 하에 논의가 있을 수 있지만, 기본적 당론은 정부안이 당론이라는 게 분명한 사실이다”라고 했다.
백승아 민주당 원내대변인은 “정부안은 여러 차례 의원총회에서 얘기 나눴고 정부에서 당의 의견을 받아 수정한 부분도 많다”며 “당 대표 말씀처럼 요란하지 않게 긴밀하게 물밑에서 논의해서 당 대표랑 원내대표가 책임지고 이 문제를 풀겠다고 말했다”고 했다.
